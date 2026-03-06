ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Η αγορά παραμένει ευάλωτη στο διεθνές ρίσκο
Αναλύσεις
11:38 - 06 Μαρ 2026

ΧΑ: Η αγορά παραμένει ευάλωτη στο διεθνές ρίσκο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η συνεδρίαση ήταν εξαιρετικά νευρική: ο ΓΔ από +2,45% γύρισε σε αρνητικό έδαφος ακολουθώντας την Ευρώπη και τελικά έκλεισε στις 2.171,87 μον. (+0,51%) μετά από σταθεροποίηση στις δημοπρασίες. Ο αυξημένος τζίρος στην έναρξη έδειξε γρήγορες ρευστοποιήσεις από όσους αγόρασαν στα χθεσινά χαμηλά. Η αγορά παραμένει ευάλωτη στο διεθνές κλίμα και χωρίς σταθερή τεχνική εικόνα.

Αναλυτικά οι παρατηρήσεις της Κύκλος Χρηματιστηριακή:

Κλάδοι & μετοχές

• Τράπεζες: κυριαρχία στον τζίρο (€270 εκατ.), θετικές ΕΤΕΠΕΙΡ–ALPHA, μικρότερη άνοδος ΕΥΡΩΒ.

• Διυλιστήρια: ισχυρή συμβολή στον ΓΔ (ΜΟΗ +3,03%, ΕΛΠΕ +1,75%). • Πιέσεις: MTLN, BIO, CENER.

• Shorts: MTLN (AKO 0,916%, JPM AM 0,543%, GLG 0,543%), BYLOT (Qube 0,612%), QLCO (Arrowstreet 0,505%).

Μακροοικονομικό περιβάλλον

• Η Μέση Ανατολή παραμένει ο βασικός εξωτερικός κίνδυνος, με πιθανές ενεργειακές διαταραχές.

• Παρατεταμένα υψηλές τιμές ενέργειας αυξάνουν τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού και καθυστερούν τη νομισματική χαλάρωση.

• ΗΠΑ: πυρήνας PCE και δασμοί ενισχύουν το σενάριο καθυστέρησης μειώσεων επιτοκίων.

• Ευρωζώνη: η ΕΚΤ κρατά επιφυλακτική στάση λόγω ενεργειακού κόστους, με τη Λαγκάρντ να τονίζει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται συνεδρίαση‑συνεδρίαση χωρίς προκαθορισμένη γραμμή για τη Μέση Ανατολή.

• Αγορά Συναλλάγματος: ενισχυμένη ζήτηση για νομίσματα-ασφαλή καταφύγια, διεύρυνση interest rate Emerging Market spreads.

• Οίκοι:

o BofA: βλέπει την Ελλάδα στις κορυφαίες αγορές EEMEA αλλά φοβάται ανατροπή εισροών λόγω Μέσης Ανατολής.

o JP Morgan: η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον γεωπολιτικό κίνδυνο και τη μεταβλητότητα, με μεγαλύτερη ένταση από προηγούμενες κρίσεις. Πιο ευάλωτοι θεωρούνται τουρισμός–μετακινήσεις–ακίνητα, ενώ πιο ανθεκτικοί κλάδοι είναι ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και βασικά αγαθά. Βασικό σενάριο: σύγκρουση 2–4 εβδομάδων, αλλά ο κίνδυνος παρατεταμένης αστάθειας και ενεργειακών διαταραχών παραμένει υψηλός.

Εταιρικές εξελίξεις

ΠΕΙΡ: νέο πλάνο 2026-30, στόχος διπλασιασμού μερίσματος.

ΔΕΗMTLN: συνεργασία 1.500 MW.

CENER: εξαγορά μονάδας σωλήνων στη Βρετανία.

AEM: απόκτηση 50,1% της MORE.GR (αποτίμηση έως €60 εκατ.).

Διεθνές περιβάλλον

• Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από $80–85 λόγω πολέμου, μπλοκαρισμένου Ορμούζ και παύσης κινεζικών εξαγωγών.

• Φυσικό αέριο: Γύρω στα €50/MWh με νευρικότητα από ρωσικές απειλές, χαμηλά αποθέματα και διαταραχές LNG.

• Χρυσός: Ελαφρά πτώση γύρω στα $5.115 λόγω ισχυρού δολαρίου και μετατόπισης προσδοκιών για επιτόκια.

• Ασήμι: Στα ~$83,5 με μεταβλητότητα από την κρίση ΗΠΑ–Ιράν και την ενίσχυση του δολαρίου.

• Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2026 κινούνται ανοδικά σε Ην. Βασίλειο (+22%) και Ιταλία (+38%), ενώ Γερμανία (‑3%) και Ισπανία (‑8%) υποχωρούν, με όλες να παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά του 2022.

Ημερολόγιο & αξιολογήσεις

• DBRS σήμερα, επόμενες: Moody’s 13/3, Scope 20/3, S&P 24/4, Fitch 8/5.

• Αποτελέσματα: TREK 10/3 (μετά το κλείσιμο), ΣΑΡ 11/3 (μετά το κλείσιμο).

«Το τρέχον επίπεδο μεταβλητότητας υποδεικνύει προσεκτική στάση και ανάγκη για ξεκάθαρο καταλύτη πριν από ουσιαστική αύξηση έκθεσης, δεδομένης της μη σταθεροποιημένης τεχνικής εικόνας και του εύθραυστου επενδυτικού κλίματος.»

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 11:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βρεττού (Credia): Είμαστε η καλύτερη τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ΑΜΚ για εξαγορές
Αναλύσεις

Βρεττού (Credia): Είμαστε η καλύτερη τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ΑΜΚ για εξαγορές

Δένδιας: Η Ελλάδα προσφέρει αντιβαλλιστική υποστήριξη στη Βουλγαρία - Μεταφέρονται Patriot στη Βόρεια Ελλάδα
Πολιτική

Δένδιας: Η Ελλάδα προσφέρει αντιβαλλιστική υποστήριξη στη Βουλγαρία - Μεταφέρονται Patriot στη Βόρεια Ελλάδα

Σε άνοδο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παρά τις γεωπολιτικές «πιέσεις»
Ομόλογα

Σε άνοδο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παρά τις γεωπολιτικές «πιέσεις»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

Χρηματιστήριο: Στόχος παραμένει η διάσπαση του υψηλού Φεβρουαρίου που είναι και υψηλό 17 ετών
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στόχος παραμένει η διάσπαση του υψηλού Φεβρουαρίου που είναι και υψηλό 17 ετών

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο
Ειδήσεις

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
11/06/2026 - 13:41

ΤτΕ: Αύξηση 5,1% για τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών το 2025 - +4,8% για τα καταστήματα

Υγεία
11/06/2026 - 13:40

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα

Εργασιακά
11/06/2026 - 13:37

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Πολιτική
11/06/2026 - 13:32

Χρηστίδης: Οι αποφάσεις των συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ αλλάζουν μόνο στα συνέδρια

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:26

Κατάθεση Σαμαρά σε δίκη Βαλυράκη: Τον Σήφη τον φάγανε, ήταν στυγνή δολοφονία

Πολιτική
11/06/2026 - 13:19

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 13:10

Δήμος Αθηναίων: Σφοδρή σύγκρουση Δούκα - Μπακογιάννη για το δάνειο €75 εκατ. από την ΕΤΕπ

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 13:06

Πιερρακάκης καλεί Γιούνκερ και Ρούτε

Πολιτική
11/06/2026 - 12:56

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων στην υπόθεση των πολεοδομιών

Πολιτική
11/06/2026 - 12:48

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Από τις «εξυπηρετήσεις» στις παραιτήσεις γενικών γραμματέων

Οικονομία
11/06/2026 - 12:46

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε στασιμοπληθωρισμό, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Οικονομία
11/06/2026 - 12:34

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:27

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:24

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 12:12

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11/06/2026 - 12:11

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Madney φιλοξενούν τον Ανδρέα Σάμαρη στο «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:59

Φωτιά στη νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:55

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:51

Η Παπουτσάνης υποστηρίζει 650 οικογένειες μέσω της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:41

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

Οικονομία
11/06/2026 - 11:31

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:14

Τρία χρόνια μετά το ναυάγιο της Πύλου τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:06

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

Πολιτική
11/06/2026 - 10:59

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (A' Αθήνας) και Παπαϊωάννου (A' Θεσσαλονίκης)

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
11/06/2026 - 10:55

Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:52

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 10:44

Πτωτική στροφή στην Ασία: Στο -4% ο Kospi με πίεση από την τεχνολογία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:33

Eurogroup και ECOFIN με Γκεοργκίεβα και Γιούνκερ: Στο επίκεντρο η ενέργεια και η δημοσιονομική πολιτική

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 10:32

Delivery: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025

Οικονομία
11/06/2026 - 10:29

Παπαθανάσης: 14,4 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ