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Δένδιας: Η Ελλάδα προσφέρει αντιβαλλιστική υποστήριξη στη Βουλγαρία - Μεταφέρονται Patriot στη Βόρεια Ελλάδα
Πολιτική
11:30 - 06 Μαρ 2026

Δένδιας: Η Ελλάδα προσφέρει αντιβαλλιστική υποστήριξη στη Βουλγαρία - Μεταφέρονται Patriot στη Βόρεια Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα παράσχει υποστήριξη στη Βουλγαρία για την αντιβαλλιστική προστασία απέναντι σε πιθανές απειλές από το Ιράν, μετά από συνομιλία του με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη νέα επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov, προέβη στην εξής δήλωση:

«Είχα χθες και σήμερα επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov.

Κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα ότι η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλλονται 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και δεν επηρεάζουν κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας.

Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια».

Σε ανάρτηση του ο Έλληνας υπουργός Άμυνας στο Χ αναφέρει: «Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 13:29
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