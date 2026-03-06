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Σε άνοδο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παρά τις γεωπολιτικές «πιέσεις»
Ομόλογα
11:21 - 06 Μαρ 2026

Σε άνοδο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παρά τις γεωπολιτικές «πιέσεις»

Reporter.gr Newsroom
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Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κινούνται ανοδικά, καθώς η αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και περιμένει τη σημερινή ανακοίνωση της καναδικής DBRS Morningstar για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας.

Από την αρχή της εβδομάδας, τα ομόλογα όλων των χωρών της Ευρωζώνης δέχονται πιέσεις, μετά την κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν. Οι φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού ενισχύθηκαν λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, επηρεάζοντας άμεσα τις εισαγωγές ενέργειας στην Ευρώπη.

Η αγορά πλέον δεν προβλέπει μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εντός του 2026, αλλά τιμολογεί πιθανή αύξηση των επιτοκίων είτε τον Ιούλιο είτε τον Δεκέμβριο, για την αναχαίτιση των πληθωριστικών πιέσεων. Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η τράπεζα παρακολουθεί στενά τα δεδομένα και αποφασίζει «συνεδρίαση με τη συνεδρίαση» αναλόγως των ενεργειακών σοκ.

Ο αντίκτυπος της κατάστασης φαίνεται και στα γερμανικά ομόλογα: η απόδοση του 10ετούς ξεπέρασε το 2,85% μέσα σε μία εβδομάδα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο του τελευταίου έτους.

Στην ελληνική αγορά, τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται σημαντικές ρευστοποιήσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι αποδόσεις των ομολόγων. Χθες, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑ), από τα 200 εκατ. ευρώ αξίας συναλλαγών, τα 110 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές πώλησης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,46%, από 3,30% στην αρχή της εβδομάδας. Παράλληλα, το περιθώριο έναντι των αντίστοιχων γερμανικών ομολόγων αυξήθηκε σε 0,62% από 0,59%.

Η επικείμενη αξιολόγηση από τη DBRS Morningstar αναμένεται να διατηρήσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στο ΒΒΒ, όπως ήταν και η τελευταία αξιολόγηση της 5ης Σεπτεμβρίου 2025, με σταθερές προοπτικές για την ελληνική οικονομία.

Η σημερινή κίνηση των αποδόσεων αντανακλά τόσο τις γεωπολιτικές ανησυχίες όσο και την προσοχή των επενδυτών στις διεθνείς εξελίξεις και τις αποφάσεις της ΕΚΤ.

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