Βρεττού (Credia): Είμαστε η καλύτερη τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ΑΜΚ για εξαγορές

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το 2025 σε αναλυτές, η κα. Βρεττού υποστήριξε πως η τράπεζα ενισχύει το χαρτοφυλάκιο δανείων της περισσότερο από τη λοιπή αγορά και αυτό διότι προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ βοηθήθηκε και από την εξαγορά εξυγιασμένων δανείων ύψους 90 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα τόνισε πως «είμαστε η καλύτερη τράπεζα ως προς το service απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», γεγονός που προσφέρει μεγάλα περιθώρια διείσδυσης στην αγορά.
To πλάνο για περαιτέρω ανάπτυξη της τράπεζας προβλέπει, σύμφωνα με την κα. Βρεττού αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους «άνω των 300 εκατ. ευρώ».
Οι εξαγορές βρίσκονται επίσης στο «μυαλό» της διοίκησης και επιβεβαιώνονται διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του 70% της Παντελάκης Securities.
Όσον αφορά το υψηλό κόστος η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας τόνισε ότι ο δείκτης θα παραμείνει υψηλός και το 2026, καθώς η τράπεζα θα συνεχίσει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό ενώ το κόστος επηρεάζεται και από την θυγατρική της Μάλτας. Εκεί υπάρχει ένα πλάνο εξορθολογισμού του κόστους που θα υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου, μέχρι το 2029.