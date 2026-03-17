Bally’s Intralot: Ετήσια εκτίναξη των προσαρμοσμένων EBITDA κατά 41,2%

Η Bally’s Intralot (RIC: BYLOTr.AT, Bloomberg: BYLOT GA) (ο «Όμιλος»), ανακοίνωσε την Τρίτη (17/3) τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για τη δωδεκάμηνη περίοδο με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσης 2025

• ‘Εσοδα Ομίλου στα €520,6 εκατ. για το δωδεκάμηνο του 2025 (+35,5% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Bally’s International Interactive στο Δ’ τρίμηνο του 2025.

• Προσαρμοσμένο EBITDA (ΑΕΒΙΤDA) για το 2025 στα €184,6 εκατ. (+41,2% σε ετήσια βάση), με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 35,5%.

• Στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralot S.A. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive (BII) έναντι €2,7δις., αποτελούμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

• Η ενοποίηση της BII προσέθεσε €169,7 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €68,1 εκατ. στο AEBITDA (40,1% περιθώριο AEBITDA).

• Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1,086 εκατ. και AEBITDA €430,8 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 39,7%, εντός των προβλέψεων και των εκτιμήσεων που είχαν δοθεί.

• Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε €244,9 εκατ. στο τέλος του δωδεκαμήνου του 2025.

• Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.491,8 εκατ. στο τέλος του 2025, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στo 3,46x.

• Η επίδοση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2026 παρέμεινε ισχυρή και εντός των προσδοκιών, με τα έσοδα από την αρχή του έτους έως τις 28 Φεβρουαρίου να ανέρχονται σε £95,7 εκατ., αυξημένα κατά 11,1% σε σχέση με πέρυσι (Ιανουάριος: £49,4 εκατ., +9,9%; Φεβρουάριος: £46,3 εκατ., +12,4%).

• Η διοίκηση προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος περίπου €30 εκατ. από προηγούμενα μη διανεμηθέντα κέρδη, καθώς και, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων για το εξάμηνο που λήγει την 30η Ιουνίου 2026, τη διανομή προμερίσματος βάσει των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων του 2026.

Το 2025 αποτέλεσε έτος μετασχηματισμού για τον Όμιλο, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής εξαγοράς και ενοποίηση της BII στο τέταρτο τρίμηνο. Αυτή η συναλλαγή διεύρυνε σημαντικά το μέγεθος των B2C δραστηριοτήτων μας και ενίσχυσε την παρουσία μας στις ρυθμιζόμενες διαδικτυακές αγορές. Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 35,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €520,6 εκατ., ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €184,6 εκατ., καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 41,2%. Η ενοποίηση της BII προσέθεσε €169,7 εκατ. στα έσοδα και €68,1 εκατ. στο Προσαρμοσμένο EBITDA κατά τη διάρκεια του έτους.

Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της BII και σε συγκρίσιμη βάση με πέρυσι, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 8,7% και το Προσαρμοσμένο EBITDA κατά 10,9%, κυρίως λόγω των δυσμενών συναλλαγματικών ισοτιμιών και των υψηλότερων πωλήσεων εμπορευμάτων και εσόδων υλοποίησης κατά τη διάρκεια του 2024.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς τομείς: B2B και B2C. Ο Τομέας B2B παρέμεινε ο βασικός μοχλός κερδοφορίας κατά τη χρήση 2025, συνεισφέροντας περίπου 53,4% στα έσοδα του Ομίλου και 50,6% στο σύνολο του Προσαρμοσμένου EBITDA. Η επίδοση του επιχειρηματικού τομέα υποστηρίχθηκε από ανθεκτική ζήτηση σε αρκετές αγορές και αποτελεσματική διαχείριση κόστους.

Οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ συνέχισαν να αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά του τομέα Β2Β, αντιπροσωπεύοντας περίπου 66,5% των εσόδων και το 78,1% του Προσαρμοσμένου EBITDA. Παρά τη μείωση των εσόδων κατά 5,2% σε σχέση με πέρυσι, η επίδοση σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή (-1,1%), με την κερδοφορία να υποστηρίζεται από αποτελεσματικό έλεγχο των λειτουργικών εξόδων, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του Προσαρμοσμένου EBITDA κατά 5,4%.

Οι δραστηριότητες στην Ωκεανία παρουσίασαν ανθεκτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η Αυστραλία σημείωσε αύξηση εσόδων της τάξεως του 4,0%, υποστηριζόμενη από σταθερή οργανική ανάπτυξη, ενώ οι B2B δραστηριότητες στην Αργεντινή κατέγραψαν ισχυρή επίδοση με Προσαρμοσμένο EBITDA αυξημένο κατά 22,5% σε ετήσια βάση. Η Κροατία διατήρησε θετική δυναμική, με αύξηση εσόδων 13,2% σε σχέση με πέρυσι, αντισταθμίζοντας εν μέρει την ασθενέστερη επίδοση στις υπόλοιπες αγορές του κόσμου.

Ο Τομέας B2C επεκτάθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους έπειτα από την ενοποίηση της BII και συνεισέφερε 46,6% στα έσοδα του Ομίλου και 49,4% στο σύνολο του Προσαρμοσμένου EBITDA. Στις υφιστάμενες δραστηριότητες, η απόδοση διαφοροποιήθηκε μεταξύ των αγορών. Στην Αργεντινή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση, με το Προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 6,9%, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Στην Τουρκία, σε τοπικό νόμισμα, η υφιστάμενη αγορά του διαδικτυακού Αθλητικού Στοιχηματισμού επεκτάθηκε περίπου 50% κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 21,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αναπροσαρμογής του ποσοστού αμοιβής μας, καθώς και της μετάφρασης των αποτελεσμάτων σε ευρώ. Ο αντίκτυπος στην κερδοφορία μετριάστηκε σε μεγάλο βαθμό από αντίστοιχες μειώσεις στα λειτουργικά κόστη, περιορίζοντας τη μείωση του Προσαρμοσμένου EBITDA σε 4,1%.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Τέταρτου Τριμήνου

Τα αποτελέσματα του Δ’ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την αρχική ενοποίηση των δραστηριοτήτων της BII, που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εσόδων του Ομίλου και ενίσχυσε τις δραστηριότητες B2C, που αντιπροσώπευσαν περίπου το 72,6% των συνολικών εσόδων της περιόδου. Τα έσοδα του Ομίλου για το τρίμηνο ανήλθαν σε €256,7 εκατ., έναντι €113,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η ενοποίηση της BII είχε επίσης ως αποτέλεσμα μια σημαντική αλλαγή στην γεωγραφική κατανομή των εσόδων του Ομίλου, με το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνεται η μεγαλύτερη αγορά, καλύπτοντας περισσότερο από 60% των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της BII, η επίδοση του τριμήνου επηρεάστηκε από τις υψηλότερες πωλήσεις εμπορευμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο Δ’ Τρίμηνο του 2024, καθώς και από την πίεση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις κύριες διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς της Βally’s International Interactive, ο Όμιλος ολοκλήρωσε μια σειρά χρηματοδοτικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα, η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Intralot Capital Luxembourg S.A. εξέδωσε ομόλογα συνολικού κεφαλαίου €600 εκατ. με 6,75% σταθερό επιτόκιο (“Senior Secured Notes – SSN”) λήξης 2031 και ομόλογα συνολικού κεφαλαίου €300 εκατ. με κυμαινόμενο επιτόκιο (“Senior Secured Floating Rates Notes”). Επιπλέον, η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Intralot Holdings UK Ltd. εξασφάλισε μακροπρόθεσμο δάνειο 6 ετών ύψους £400 εκατ. (περίπου €460 εκατ. σε ευρώ) με θεσμικούς δανειστές, ενώ η Intralot Capital Luxembourg S.A. έλαβε τετραετές δάνειο €200 εκατ. από κοινοπραξία Ελληνικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο των παραπάνω συναλλαγών, η Bally’s Intralot εξασφάλισε επίσης ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή €160 εκατ., η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης, ο Όμιλος εξόφλησε πλήρως τον Οκτώβριο του 2025 τόσο το Τραπεζικό Δάνειο ($230 εκατ.) όσο και το Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο (€100 εκατ.). Η εξόφληση του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση €20,2 εκατ. δεσμευμένων καταθέσεων.