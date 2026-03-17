ΟΗΕ: Σε εξέλιξη έρευνα για το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο στο Ιράν

Υπό διερεύνηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχει τεθεί το πολύνεκρο πλήγμα στο δημοτικό σχολείο θηλέων του Ιράν, το οποίο σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

Η επίθεση στόχευσε το σχολείο θηλέων Shajareh Tayyebeh στην πόλη Μινάμπ και περιλάμβανε δύο πυραυλικά χτυπήματα που εκδηλώθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν τη Δευτέρα (16/3) στη Γενεύη, από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους 168 παιδιά, στην πλειονότητά τους κορίτσια.

Όπως είχε μεταδώσει το Reuters στις 5 Μαρτίου, Αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές θεωρούν πιθανό το πλήγμα να προήλθε από δυνάμεις των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα ή να έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα. Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση της διερευνητικής διαδικασίας.

Οι NYT έγραψαν πριν από μερικές ημέρες ότι το χτύπημα στο σχολείο ήταν αποτέλεσμα λάθους στόχευσης από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος πραγματοποιούσε επιθέσεις σε παρακείμενη ιρανική βάση της οποίας το σχολικό κτίριο αποτελούσε παλαιότερα μέρος.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, όπως ανέφερε ο Μαξ ντι Πλεσίς, μέλος της Αποστολής Διαπίστωσης Γεγονότων του ΟΗΕ για το Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον αριθμό των θυμάτων που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι ιρανικές αρχές.

«Βρισκόμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο αυτής της έρευνας», δήλωσε, ενώ υπογράμμισε ότι «είναι σαφές σε εμάς πως ό,τι συμβαίνει σε σχέση με ένα τέτοιο γεγονός, δεδομένων των αθώων ζωών που χάθηκαν, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για τη διενέργεια μιας τέτοιας έρευνας και για ένα ανεξάρτητο αποτέλεσμα».

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι την ευθύνη για το πλήγμα φέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα πλέον σοβαρά περιστατικά απωλειών αμάχων από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με το Reuters.