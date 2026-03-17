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Νέα εξέλιξη: Έξι παγιδευμένα πρόσωπα πρόκειται να καταθέσουν μήνυση για τις υποκλοπές
Ειδήσεις
12:59 - 17 Μαρ 2026

Νέα εξέλιξη: Έξι παγιδευμένα πρόσωπα πρόκειται να καταθέσουν μήνυση για τις υποκλοπές

Reporter.gr Newsroom
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Ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων, κ. Ζαχαρίας Κεσσές, προανήγγειλε νέες σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Μιλώντας την Τρίτη (17/3) στον ρ/σ Παραπολιτικά τόνισε πως «6 από τα 87 παγιδευμένα πρόσωπα που μέχρι τώρα δεν είχαν υποβάλλει μήνυση πρόκειται να καταθέσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μήνυση κατά οποιουδήποτε εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Αυτή τη στιγμή δεν έχω την εξουσιοδότηση να ανακοινώσω ονόματα, το μόνο που θα πω είναι ότι και τα έξι αυτά άτομα είναι πολύ ιδιαίτερης αξίας για την ουσία της υπόθεσης.

Νομίζω ότι πλέον όποιος δεν θέλει να συνταχθεί με ότι έχει γίνει και με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κατασκόπευσαν είτε σε συνεργασία με την ΕΥΠ είτε με οποιονδήποτε άλλον τρίτο κρίσιμους πολιτειακούς παράγοντες είναι μονόδρομος να κινηθούν εναντίον τους και να ζητήσουν τη δίωξη τους. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν έχει παγιδευτεί ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ την ώρα που βρίσκεται σε Νατοική συνεδρίαση στρατιωτικών ακολούθων μιλάμε για κατασκοπία, όταν παγιδεύεται ο υπουργός Εξωτερικών όταν είναι στην Σαουδική Αραβία και κάνει το μνημόνιο συνεργασίας με μυστικές υπηρεσίες και με τις Ένοπλες Δυνάμεις για την παροχή των Patriot στην Σαουδική Αραβία ναι έχουμε κακουργηματική κατασκοπία. Όταν συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ και είναι παγιδευμένο στέλεχος ο υπουργός Προστασίας του πολίτη που βρίσκεται στο ΚΥΣΕΑ εκείνη την ημέρα, δεν μιλάμε για κάποιο γενικό αδίκημα, μιλάμε για συγκεκριμένα αδικήματα, κακουργηματική κατασκοπία».

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ετοιμάζονται να καταθέσουν μήνυση είναι και ο Λάκης Λαζόπουλος και ο πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ (προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ), Σπύρος Καρανικόλας.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, ο κ. Κεσσές είπε πως «αναγνωρίζω μια προσπάθεια να κρατήσουν αποστάσεις από κάποια πράγματα και καταστάσεις όπως το αν συναντήθηκε ο κ. Ντίλιαν με τον κ. Δημητριάδη, όπως αν έχει επίσημα γίνει προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού από οποιαδήποτε υπηρεσία όχι μόνο την ΕΥΠ μπορεί να το έχει πάρει κάποια άλλη υπηρεσία, κι εδώ αντί να υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή, μια άρνηση, μας παραπέμπουν στο πόρισμα του 2024 και να πω ότι είναι εξαιρετικά άστοχο να παραπέμπεις στο 2024 όταν είμαστε στο 2026 και έχουν προκύψει δεκάδες αποδεικτικά στοιχεία μέσα από τις 39 συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το πόρισμα Ζήση και Αδειλίνη έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό παραδοθεί στην θεσμική ανυποληψία».

Τέλος, υποστήριξε πως «η Intellexa έχει πληρωθεί μέσα από απόρρητα κονδύλια και επίσης έχει πληρωθεί κάποια από τις δεκάδες συνδεδεμένες εταιρείες που διαθέτει η εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους […] έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία Intellexa όχι μόνο έδωσε το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator αλλά είχε τη δυνατότητα πρόσβασης και στα αρχεία καταγραφής, αυτό σημαίνει ότι σε πραγματικό χρόνο ακόμα κι όταν πχ λειτουργούσε η ΕΥΠ το Predator, η εταιρεία είχε πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο κι έβλεπε ότι έβλεπαν οι μυστικές υπηρεσίες».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 13:02
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