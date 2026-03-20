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Αυξημένη τεχνική ένταση στο ΧΑ – Μάκρο και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο
Αναλύσεις
11:08 - 20 Μαρ 2026

Αυξημένη τεχνική ένταση στο ΧΑ – Μάκρο και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά παρουσίασε έντονη νευρικότητα, με τον Γενικό Δείκτη να ακολουθεί το διεθνές sell-off που πυροδότησε η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το ράλι του πετρελαίου και η αυξημένη αποστροφή ρίσκου.  

Το Brent ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα $119, διατηρώντας υψηλό risk premium, ενώ οι πιέσεις επεκτάθηκαν καθολικά σε blue chips και τραπεζικές μετοχές, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ΕΥΔΑΠ και MOH.

Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.077,25 μονάδες (-2,47%), ο ΔΤΡ στις 2.256,12 μονάδες (-2,67%) και ο FTSE25 στις 5.263,33 μονάδες (-2,51%), με τον τζίρο να εκτινάσσεται στα €307 εκατ.

Στο μακροοικονομικό επίπεδο, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή προκαλούν σοβαρές διαταραχές στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με το Brent να φτάνει τα $119. Η ING εκτιμά ότι 15–20 εκατ. βαρέλια/ημέρα βρίσκονται εκτός αγοράς, ενώ η IEA χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «τη μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς στην ιστορία».

Οι κεντρικές τράπεζες (Fed, ΕΚΤ, BoE, BoJ, Riksbank, SNB) διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια, τονίζοντας την αυξημένη αβεβαιότητα και τους κινδύνους για τον πληθωρισμό. Η Fed βλέπει μόλις μία μείωση εντός του έτους, ενώ η Morgan Stanley μεταθέτει την πρώτη μείωση για τον Σεπτέμβριο. Στις ΗΠΑ, οι αιτήσεις ανεργίας υποχώρησαν στις 205.000, ενώ οι πωλήσεις νέων κατοικιών σημείωσαν πτώση 17,6%.

Οι αναλυτές προειδοποιούν για κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος περιορίζει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των κεντρικών τραπεζών.

Σε εταιρικό επίπεδο, οι τράπεζες αναβαθμίστηκαν από τη Deutsche Bank με τιμές-στόχους: Alpha €4,45, Eurobank €4,35, Πειραιώς €8,95, ΕΤΕ €15,95, Κύπρου €10,40, χαρακτηρίζοντας τον κλάδο «ισχυρό story» με προοπτική περαιτέρω υπεραπόδοσης.

Η Jefferies τοποθέτησε την Εθνική Τράπεζα στα €17, επισημαίνοντας βιώσιμες υψηλές διανομές με payout έως 75% και συνολική απόδοση ~9% στην τριετία. Η Motor Oil παραμένει top pick με τιμή-στόχο €40,7, προβλέποντας EBITDA ~€1,1 δισ. και υψηλές διανομές λόγω ισχυρών περιθωρίων διύλισης.

Η ΕΥΔΑΠ πωλήθηκε σε πακέτο 2,81% στα €9,70 στην ΓΕΚ Τέρνα, η οποία ενισχύει τη θέση της. Η ΓΕΚ Τέρνα ανακοίνωσε την πρώτη περίοδο εκτοκισμού του ομολογιακού της, με ex-coupon 26/3 και καταβολή τόκων 30/3.

Η ΔΕΗ κατέγραψε προσαρμοσμένο EBITDA 2025 στα €2 δισ. και μέρισμα €0,60/μετοχή, επιβεβαιώνοντας στόχους EBITDA €2,4 δισ. για το 2026.

Η Lavipharm παρουσίασε EBITDA 2025 +49% στα €15,47 εκατ., πωλήσεις +14,8% και καθαρά κέρδη προ φόρων €7,5 εκατ., με τη μείωση των καθαρών κερδών να οφείλεται σε περσινή έκτακτη αναβαλλόμενη φορολογία.

Η Real Consulting ολοκλήρωσε ΑΜΚ με εισφορά σε είδος από την OTS, εκδίδοντας 9,2 εκατ. νέες μετοχές και φτάνοντας το νέο μετοχικό κεφάλαιο στα €12,28 εκατ. (30,7 εκατ. μετοχές). Η συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ ολοκληρώνεται στο τέλος Μαρτίου.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι αγορές παρουσίασαν καθολικό sell-off. Στην Ασία επικράτησαν πλήρως οι πωλητές, ενώ στην Ευρώπη οι βασικοί δείκτες σημείωσαν πτώση άνω του 2%.

Στις ΗΠΑ, οι Dow, S&P 500 και Nasdaq κινήθηκαν πτωτικά, χωρίς όμως να αγγίξουν τα χαμηλά, λόγω της αποκλιμάκωσης στο πετρέλαιο. Το Brent έφτασε τα $119 (-2% στο κλείσιμο), το WTI υποχώρησε 3%, το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έφτασε έως €72/MWh πριν υποχωρήσει στα €61,4, ο χρυσός στα $4.615 (-5,7%) και το ασήμι στα $70,2 (-9,5%). Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ήταν 4,27%, στη Γερμανία 2,96%, στη Γαλλία 3,64% και στην Ελλάδα 3,79%.

Δεν υπάρχουν σημερινές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων για το 2025, ενώ οι αξιολογήσεις από Scope, S&P και Fitch προγραμματίζονται για 20/3, 24/4 και 8/5 αντίστοιχα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύκλος Χρηματιστηριακή καταλήγει ότι η σημερινή συνεδρίαση θα χαρακτηριστεί από αυξημένη τεχνική ένταση, καθώς σήμερα συμπίπτουν το FTSE Russell rebalancing και το triple witching Μαρτίου, συνθήκες που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη μεταβλητότητα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή αξιολόγηση της Ελλάδας από τη Scope Ratings, με ορόσημο τη 31η Μαρτίου 2026 για την απόφαση της MSCI σχετικά με την πιθανή επαναταξινόμηση της χώρας.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και η αβεβαιότητα γύρω από το άνοιγμα του Ορμούζ διατηρούν υψηλό risk premium, ενισχύοντας το διεθνές selloff και το εύθραυστο κλίμα.

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