ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συγκρατημένες απώλειες στη Wall Street με το βλέμμα στον πόλεμο – Τάσεις σταθεροποίησης στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
22:20 - 19 Μαρ 2026

Συγκρατημένες απώλειες στη Wall Street με το βλέμμα στον πόλεμο – Τάσεις σταθεροποίησης στο πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αμερικανικές μετοχές περιόρισαν τις απώλειές τους την Πέμπτη (19/3), ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς η Wall Street παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,44% στις 46.022,14 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε ζημιές 0,24% στις 6.608,55 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με απώλειες 0,28% στις 22.090,69 μονάδες.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε ότι το Ισραήλ συνδράμει τις ΗΠΑ με πληροφορίες και άλλα μέσα για το άνοιγμα των Στενών του Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει χάσει την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου και κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος ίσως τελειώσει νωρίτερα απ’ ό,τι αναμένεται.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια αργού πετρελαίου West Texas Intermediate διαμορφώθηκαν κοντά στα 94,65 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση περίπου 0,88%, ενώ το Brent crude παρουσίασε ήπια άνοδο 0,41% σε ημερήσια βάση στη ζώνη των 107 δολαρίων το βαρέλι,

Νωρίτερα, οι διεθνείς τιμές είχαν εκτιναχθεί μετά από επίθεση του Ιράν σε βασική εγκατάσταση εξαγωγής LNG στο Κατάρ, ως αντίποινα για ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεχθούν νέα πλήγματα εγκαταστάσεις στο Κατάρ, οι ΗΠΑ θα πλήξουν εκτεταμένα το κοίτασμα South Pars.

Παράλληλα, παραμένει κρίσιμο ζήτημα η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν διακοπεί. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία δήλωσαν έτοιμοι να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν και αρχικά υπήρχε η εκτίμηση πως η κρίση θα λήξει γρήγορα, πλέον αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και ότι οι τιμές των εμπορευμάτων δεν θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα.

Τέλος, στον τεχνολογικό κλάδο, η Micron Technology σημείωσε πτώση 2%, με αναλυτές να αποδίδουν την κίνηση κυρίως σε ρευστοποιήσεις κερδών μετά από ισχυρή άνοδο εσόδων.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 22:23
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νετανιάχου: Πιο αδύναμο από ποτέ το Ιράν – Ο πόλεμος θα διαρκέσει όσο χρειαστεί
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Πιο αδύναμο από ποτέ το Ιράν – Ο πόλεμος θα διαρκέσει όσο χρειαστεί

Ιράν: Ο Χοσεΐν Ντεγκάν νέος γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας
Ειδήσεις

Ιράν: Ο Χοσεΐν Ντεγκάν νέος γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις
Χρηματιστήρια

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν
Ειδήσεις

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές
Χρηματιστήριο

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:31

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/06/2026 - 11:31

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:17

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:11

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Αναλύσεις
24/06/2026 - 11:11

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:18

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Πολιτική
24/06/2026 - 10:17

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και αναβάθμιση του εξωδικαστικού

Πολιτική
24/06/2026 - 10:14

Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ

Ακίνητα
24/06/2026 - 10:11

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 09:46

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:44

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:34

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Πολιτική
24/06/2026 - 09:25

Άρχισαν τα όργανα στο κόμμα Καρυστιανού – Αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:13

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 09:06

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:05

Μυτιληναίος: Η άμυνα επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας – Το νέο βιομηχανικό οικοσύστημα της Metlen

Οικονομία
24/06/2026 - 08:47

Συμβουλές Στουρνάρα για τη φοροδιαφυγή: Ζητείται ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:41

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Ειδήσεις
24/06/2026 - 08:24

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:15

Πού οφείλεται το τεχνολογικό sell off μετά το ράλι στη... στρατόσφαιρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ