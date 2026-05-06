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Υποχώρηση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες της Ευρωζώνης εν μέσω εξασθένησης της ζήτησης
Ειδήσεις
12:38 - 06 Μάι 2026

Υποχώρηση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες της Ευρωζώνης εν μέσω εξασθένησης της ζήτησης

Reporter.gr Newsroom
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Ύφεση καταγράφηκε τον Απρίλιο στον τομέα των υπηρεσιών της Ευρωζώνης για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έναν χρόνο, λόγω μειωμένης ζήτησης και επιδείνωσης στις εξαγωγές. Ο δείκτης PMI της S&P Global υποχώρησε στις 47,6 μονάδες από 50,2 τον Μάρτιο, αγγίζοντας χαμηλό 62 μηνών και δείχνοντας συρρίκνωση της δραστηριότητας (κάτω από 50).

Η ζήτηση μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ οι νέες δραστηριότητες έπεσαν στις 46,5 μονάδες. Ο σύνθετος δείκτης PMI, που περιλαμβάνει και τη μεταποίηση, υποχώρησε στις 48,8 μονάδες από 50,7, σε χαμηλό 17 μηνών. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία κατέγραψαν συρρίκνωση στον ιδιωτικό τομέα, με τις δύο πρώτες να σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου έτους.

Η απασχόληση στις υπηρεσίες παρέμεινε σχεδόν στάσιμη, ενώ οι τιμές υπηρεσιών αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό διετίας και το κόστος εισαγωγών έφτασε σε υψηλό τριετίας λόγω ενέργειας. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη υποχώρησε σε χαμηλό 42 μηνών, καθώς οι εταιρείες εμφανίζονται πιο απαισιόδοξες για τη συνέχιση του πολέμου και τις επιπτώσεις του.

Παράλληλα, η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά συζητά πιθανή σύσφιγξη νομισματικής πολιτικής λόγω πληθωριστικών πιέσεων, με ενδεχόμενη κίνηση τον Ιούνιο. Συνολικά, η αισιοδοξία σε υπηρεσίες και μεταποίηση μειώθηκε, οδηγώντας τον δείκτη μελλοντικής δραστηριότητας στις 54,9 μονάδες από 56,9, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 12:45
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