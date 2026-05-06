Υποχώρηση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες της Ευρωζώνης εν μέσω εξασθένησης της ζήτησης

Ύφεση καταγράφηκε τον Απρίλιο στον τομέα των υπηρεσιών της Ευρωζώνης για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έναν χρόνο, λόγω μειωμένης ζήτησης και επιδείνωσης στις εξαγωγές. Ο δείκτης PMI της S&P Global υποχώρησε στις 47,6 μονάδες από 50,2 τον Μάρτιο, αγγίζοντας χαμηλό 62 μηνών και δείχνοντας συρρίκνωση της δραστηριότητας (κάτω από 50).

Η ζήτηση μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ οι νέες δραστηριότητες έπεσαν στις 46,5 μονάδες. Ο σύνθετος δείκτης PMI, που περιλαμβάνει και τη μεταποίηση, υποχώρησε στις 48,8 μονάδες από 50,7, σε χαμηλό 17 μηνών. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία κατέγραψαν συρρίκνωση στον ιδιωτικό τομέα, με τις δύο πρώτες να σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου έτους.

Η απασχόληση στις υπηρεσίες παρέμεινε σχεδόν στάσιμη, ενώ οι τιμές υπηρεσιών αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό διετίας και το κόστος εισαγωγών έφτασε σε υψηλό τριετίας λόγω ενέργειας. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη υποχώρησε σε χαμηλό 42 μηνών, καθώς οι εταιρείες εμφανίζονται πιο απαισιόδοξες για τη συνέχιση του πολέμου και τις επιπτώσεις του.

Παράλληλα, η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά συζητά πιθανή σύσφιγξη νομισματικής πολιτικής λόγω πληθωριστικών πιέσεων, με ενδεχόμενη κίνηση τον Ιούνιο. Συνολικά, η αισιοδοξία σε υπηρεσίες και μεταποίηση μειώθηκε, οδηγώντας τον δείκτη μελλοντικής δραστηριότητας στις 54,9 μονάδες από 56,9, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023.