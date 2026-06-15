Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Η Euronext Athens, μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε ότι πληρούνται κατ’ αρχήν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας «Attica Πολυκαταστήματα» στην Κύρια Αγορά.

Η σχετική ανακοίνωση: Το χρηματιστήριο Euronext Athens, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε την κατ’ αρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005 των μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ISIN: GRS570003004), υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΧΑ.