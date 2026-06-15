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Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας
Πολιτική
18:54 - 15 Ιουν 2026

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Reporter.gr Newsroom
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Την πλήρη αδυναμία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να απαντήσει επί της ουσίας στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη μεταφορά γαλλικής στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία ανέδειξε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή και υπεύθυνου ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη στη Βουλή.  

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε ένα σαφές και συγκεκριμένο ερώτημα: πώς συμβιβάζεται η διακηρυγμένη «στρατηγική σχέση» Ελλάδας – Γαλλίας με τη συμφωνία της γαλλικής Safran με την τουρκική Baykar, η οποία ενισχύει κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Αντί συγκεκριμένων απαντήσεων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επέλεξε να επαναλάβει γενικές αναφορές περί του βάθους των ελληνογαλλικών σχέσεων και να επικαλεστεί τη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής του 2021, αποφεύγοντας να απαντήσει στο βασικό ερώτημα, εάν θεωρεί ή όχι αποδεκτό να ενισχύεται η τουρκική αμυντική βιομηχανία από εταιρείες κρατών που η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει ως στρατηγικούς συμμάχους της χώρας;

Κατά τη συζήτηση, ο Μιχάλης Κατρίνης παρουσίασε σειρά πρόσφατων παραδειγμάτων συνεργασίας της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας με εταιρείες και φορείς κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι η συμφωνία Safran–Baykar δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος μιας ευρύτερης και ανησυχητικής τάσης διείσδυσης της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά.

Υπενθύμισε ότι η Baykar έχει ήδη συνάψει συμφωνία με την ιταλική Gruppo Esse για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένης γραμμής μαζικής παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ παράλληλα έχει αποκτήσει ιταλικές εταιρείες στους τομείς της αεροναυπηγικής και της άμυνας. Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία της τουρκικής ARCA Defense με το Υπουργείο Άμυνας της Εσθονίας για τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής πυρομαχικών μακράς εμβέλειας, καθώς και στη συνεργασία της τουρκικής Sarsilmaz με την ισπανική EM&E Group στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και της έρευνας.

Παρά τα δεδομένα αυτά, ο παριστάμενος εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ Υφυπουργός κ. Δαβάκης δεν απάντησε ποιες πρωτοβουλίες έχει αναπτύξει η κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση μιας χώρας που εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα με casus belli, όπως ήταν το ζητούμενο της ερώτησης.

Ειδικότερα, δεν απάντησε στο ερώτημα εάν υπήρξε συγκεκριμένη παρέμβαση προς τη γαλλική κυβέρνηση αντίστοιχη με εκείνη του κ. Δένδια για την υπόθεση των πυραύλων METEOR τον Ιανουάριο του 2025. Δεν απάντησε ποιος διαμαρτυρήθηκε, πότε διαμαρτυρήθηκε, σε ποιο επίπεδο έγιναν οι επαφές και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών.

Αντίθετα, περιορίστηκε σε αόριστες αναφορές περί «διαύλων επικοινωνίας» και «διπλωματικών ενεργειών», χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ενέργειες που να αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνηση άσκησε πραγματική πίεση για να αποτραπεί η συγκεκριμένη εξέλιξη.

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