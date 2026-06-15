Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

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Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς εξέδωσε διάταγμα με το οποίο ορίζεται η διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027, καθώς και βουλευτικών εκλογών τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, το οποίο δεν διευκρινίζει αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος.

«Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές του 2027», ανέφερε το WAFA, επικαλούμενο σχετική ανακοίνωση της προεδρίας.

Το διάταγμα του 90χρονου ηγέτη προβλέπει, επίσης, τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, όπως επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα.