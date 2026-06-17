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Eurobank Equities: Στα top picks η Alpha Bank
Αναλύσεις
10:18 - 17 Ιουν 2026

Eurobank Equities: Στα top picks η Alpha Bank

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου της προχώρησε η Eurobank Equities σε ό,τι αφορά τις κορυφαίες επιλογές της, αντικαθιστώντας την Τράπεζα Πειραιώς με την Alpha Bank.

H κίνηση βασίζεται, όπως επισημαίνεται, στις καλύτερες προοπτικές ανόδου που διακρίνουν πλέον οι αναλυτές της χρηματιστηριακής για τη μετοχή της Alpha.

Η Alpha Bank, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή εμφανίζει σήμερα πιο ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης, μετά τη σημαντική υποαπόδοσή της έναντι του υπόλοιπου ελληνικού τραπεζικού κλάδου από την αρχή του έτους.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η Alpha Bank διαπραγματεύεται σε δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) μόλις 1,17 φορές για το 2026, όταν οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες αποτιμώνται περίπου στh 1,5 φορά.

Παράλληλα, η μετοχή της έχει υποαποδώσει κατά περίπου 7% σε σχέση με τον ελληνικό τραπεζικό δείκτη από τις αρχές του 2026.

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύουν οι αναλυτές είναι η στρατηγική συμμετοχή της UniCredit στην Alpha Bank.

Όπως σημειώνουν, η παρουσία του ιταλικού τραπεζικού ομίλου δημιουργεί πρόσθετες επιλογές για μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις ή πιθανές συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, προοπτική που δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας.

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