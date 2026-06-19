BofA για Metlen: Τιμή στόχος τα 52 ευρώ με... καταλύτη το γάλλιο

Η Bank of America (BofA) διατηρεί σύσταση buy για τη Metlen θέτοντας τιμή-στόχο τα 52 ευρώ ανά μετοχή, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 24% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η BofA χαρακτηρίζει το γάλλιο ως έναν νέο και σημαντικό μοχλό δημιουργίας αξίας για τη Metlen. Η εμπορική μονάδα παραγωγής βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027-2028, με εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα περίπου 50 τόνων ετησίως. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οίκου, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να προσθέσει επιπλέον 80-90 εκατ. ευρώ EBITDA ετησίως, ενώ δεν αποκλείεται η συμβολή της να ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις. Το γάλλιο εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύει περίπου το 6%-7% των συνολικών EBITDA του ομίλου το 2028.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τη στρατηγική σημασία της Metlen για την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμων πρώτων υλών. Ο όμιλος διαθέτει τη δυνατότητα να καλύψει μεγάλο μέρος, ακόμη και το σύνολο, της ευρωπαϊκής ζήτησης σε γάλλιο, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες σε ένα μέταλλο υψηλής τεχνολογικής και γεωπολιτικής σημασίας.

Η BofA υπογραμμίζει ότι το γάλλιο αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για εφαρμογές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα 5G, τους ημιαγωγούς και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, η προσφορά παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς η Κίνα ελέγχει περίπου το 98%-99% της παγκόσμιας παραγωγής, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική αξία του μετάλλου και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τους λίγους παραγωγούς εκτός Κίνας.