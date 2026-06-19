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Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ
Πολιτική
12:34 - 19 Ιουν 2026

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, την ακρίβεια και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος άσκησε ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην τηλεόραση του Mega.   

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στα ΕΛΤΑ, τόνισε ότι «μετατρέπονται σε ένα αδειανό πουκάμισο με τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, του επιτελικού κράτους και της διακυβέρνησης Μαξίμου Α.Ε. και θα τα διαχειριστεί μεσομακροπρόθεσμα ένας ιδιώτης, αφού ευτελιστούν στα μάτια του κόσμου».

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει ήδη δαπανήσει 300 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων στην υπόθεση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, χωρίς να έχει διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή τους προοπτική.

«Πέραν του ότι έχουν κλείσει τα καταστήματα, πέραν του ότι έχουν δώσει 148 από τα 154 ΕΛΤΑ COURIER με έναν τρόπο συγκεκριμένο, τώρα έρχονται και βγάζουν σε προσυνταξιοδοτική διαδικασία τους εργαζόμενους ενώ ζητάνε από εργαζόμενους να κάνουν και εθελοντική διανομή των δεμάτων. Αυτή είναι η αποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους 2.0 που Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή έρχεται και αλλάζει τους νόμους και Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κρίνει την αντιπολίτευση που δεν τους ψηφίζει», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djcs5q0rgyeh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι τα ΕΛΤΑ θα μπορούσαν να είναι βιώσιμα, εφόσον υπήρχε σοβαρός σχεδιασμός και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων αλλά αντιθέτως - όπως είπε - «κλείνουν χωρίς κανένα κριτήριο, ξεπουλιούνται και οι εργαζόμενοι σηκώνουν ένα δυσβάσταχτο βάρος με δική τους προσπάθεια».

Παράλληλα, συνέδεσε την ακρίβεια που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες με τις επιλογές της κυβέρνησης και στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Όπως ανέφερε, μόνο το 2025 δόθηκαν 585 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες για υπηρεσίες επικοινωνίας και συναφείς δραστηριότητες, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει άμεση διασύνδεση της κατασπατάλησης και της διαφθοράς της τελευταίας επταετίας με την ακρίβεια που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες».

Χαρακτήρισε, δε, «μεγάλη ειρωνεία» τη δημιουργία της πλατφόρμας PosoKanei, καθώς, πρόσθεσε, «οι πολίτες που πληρώνουν κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή αγορά ξέρουν πόσο κοστίζουν τα προϊόντα. Είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση η πλατφόρμα e-katanalotis που βαφτίζεται πλατφόρμα PosoKanei; Το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό και τον λογαριασμό τον πληρώνουν οι πολίτες».

Τέλος, ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρθηκε και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι το κόμμα «λειτουργεί προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών και επομένως κανένας δεν πρέπει να εκφράζει προσωπικές στρατηγικές και αντιλήψεις, οι οποίες εμποδίζουν τη σημασία της δικής μας προσπάθειας να αποτυπωθεί» και πως οι συλλογικές αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου καθορίζουν με σαφήνεια την πολιτική του κατεύθυνση.

«Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι πρόδηλος, συγκεκριμένος και σαφής», κατέληξε.

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