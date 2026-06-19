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OQ Technology Hellas: Επιτυχής Εκπομπή Μηνυμάτων Έκτακτης Ανάγκης σε κινητά μέσω δορυφόρου
Τεχνολογία
12:33 - 19 Ιουν 2026

OQ Technology Hellas: Επιτυχής Εκπομπή Μηνυμάτων Έκτακτης Ανάγκης σε κινητά μέσω δορυφόρου

Reporter.gr Newsroom
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​Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στο Ακρωτήριο Ταίναρο —το νοτιότερο σημείο της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ηπειρωτικής Ελλάδας— η OQ Technology Hellas  πραγματοποίησε με επιτυχία μια ζωντανή επίδειξη υπηρεσίας άμεσης εκπομπής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης σε κινητά τηλέφωνα μέσω δορυφόρου.

​Η επίδειξη υλοποιήθηκε με τη χρήση του συστήματος μικροδορυφόρων Χαμηλής Τροχιάς (LEO) της OQ Technology, συμπεριλαμβανομένων δύο μικροδορυφόρων που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου ERMIS, το οποίο αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων της Ελλάδας. Οι συγκεκριμένοι δορυφόροι είχαν εκτοξευθεί και είχαν τεθεί σε τροχιά με επιτυχία τον Μάρτιο του 2026.

​Η επιτυχής μετάδοση του μηνύματος έκτακτης ανάγκης απευθείας σε κινητές συσκευές αναδεικνύει τις δυνατότητες της δορυφορικής συνδεσιμότητας στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και στη διασφάλιση αξιόπιστων επικοινωνιών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Τρία χαρακτηριστικά σημεία: ​

  • Χρήση συμβατικών συσκευών:Η επίδειξη παρουσιάζει τη μετάδοση ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης απευθείας από το διάστημα σε κοινά, μη τροποποιημένα κινητά τηλέφωνα —συμπεριλαμβανομένων συσκευών iPhone και Android. Για την επικοινωνία δεν απαιτήθηκε καμία ειδική δορυφορική συσκευή, και καμία εγκατάσταση εφαρμογής στα smartphones ή τροποποίηση του υλικού τους (hardware). Η επικοινωνία ήταν απευθείας από το δορυφόρο στο smartphone, με την ίδια εμπειρία για το χρήστη όπως με τα επίγεια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
  • Ευρωπαϊκό ορόσημο:Η δοκιμή αυτή ακολουθεί το πρόσφατο επίτευγμα της OQ Technology για την πρώτη στην Ευρώπη άμεση εκπομπή μηνύματος έκτακτης ανάγκης σε κινητά από το διάστημα και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο προς την κατεύθυνση ανθεκτικών δορυφορικών συστημάτων δημόσιας προειδοποίησης.
  • Ραγδαία εξέλιξη δυνατοτήτων:Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει επίσης την εκθετική εξέλιξη των δορυφορικών δυνατοτήτων της OQ Technology. Μετά την επίδειξη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τη μετάδοση βίντεο μέσω του δορυφορικού της δικτύου 5G με χρήση ροής από drone (drone feed), η OQ Technology διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν απευθείας μέσω του δικτύου της, προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντικές υπηρεσίες πολυμέσων, έκτακτης ανάγκης και δημόσιας ασφάλειας.

​ Η επιλογή του Ακρωτηρίου Ταίναρου, μιας τοποθεσίας στο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης, υπογραμμίζει τον κοινό στόχο για αξιόπιστες επικοινωνίες και για τη διασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να προσεγγιστούν σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο LEO της OQ Technology, εταιρεία στην οποία έχει επενδύσει το Ταμείο Φαιστός, συμβάλλει στην ενίσχυση των ασφαλών επικοινωνιών, της αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και της συνολικής ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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