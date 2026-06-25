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ΧΑ: Δημιουργούνται προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων
Αναλύσεις
10:12 - 25 Ιουν 2026

ΧΑ: Δημιουργούνται προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Οριακή υποχώρηση κατά 0,07% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2470,85 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλά στα 278,7 εκ. ευρώ.      

Οι αγοραστές απέκτησαν σχεδόν με το ξεκίνημα την υπεροπλία με τη βοήθεια δεικτοβαρών τίτλων (ΕΕΕ, ΟΤΕ, Τιτάν) οδηγώντας το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2495 μονάδων λίγο πριν τις 12.30μμ.

Όμως, στη συνέχεια οι πωλητές ανέκτησαν την πρωτοβουλία και σταδιακά οδήγησαν το ΓΔ πτωτικά και μάλιστα σε αρνητικό έδαφος στις δημοπρασίες καθώς οι αγοραστές δεν αντέδρασαν. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,556% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,84%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-1,36%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμηκατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,48%), η Metlen (-0,99%), η Optima (-1,84%), η Βιοχάλκο (-0,94%), η ΕΥΔΑΠ (-0,75%), η Lamda (-0,59%), η ΜΟΗ (-052%) και η Credia (-1,67%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Κύπρου (+1,43%), ο Τιτάν (+0,87), η ΕΕΕ (+2,80%), το Jumbo (+0,63%), ο ΟΤΕ (+1,06%), ο Aktor (+0,93%), η Allwyn (+0,29%) αλλά και ο ΟΛΠ (+7,28%), το ΚΡ-ΚΡΙ (+4,48%), και η Yknot (+5,47%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 65 εκείνων που υποχώρησαν. Οι χαμηλές συναλλαγές ήταν ο λόγος που οι 2490 μονάδες του ΓΔ αποδείχθηκαν δύσκολο οχυρό για εκπόρθηση.

Η επιβεβαίωση του ορίου στήριξης των 2468 μονάδων θα δημιουργήσει σύντομα προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων.

Επιχειρηματικά νέα

Alter Ego: Με τιμή-στόχο στα 7,1 ευρώ ξεκινά κάλυψη η Edison. Περιθώριο ανόδου 25% στη μετοχή βλέπει η Edison. Ισχυρές οι προοπτικές ανάπτυξης, με πρόβλεψη για μέση ετήσια αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 14%.

ΟΔΔΗΧ: άντλησε 400 εκατ. ευρώ μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων με απόδοση 2,24% (2,21% προηγουμένως). Οι προσφορές έφτασαν τα €1.078 εκ., υπερκάλυψη 2,70 φορές.

Ικτίνος: Αύξηση πωλήσεων περίπου 8% το πρώτο τρίμηνο. Βελτίωση κερδοφορίας και περιθωρίων το πρώτο τρίμηνο.

Dotsoft: στην DECA Investments το 40%. Μέσω του Diorama II η εξαγορά του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης. Παραμένει CEO και διατηρεί σημαντική συμμετοχή ο Αναστάσιος Μάνος.

Επαφές Εξάρχου-DFC. Για να διερευνήσουμε τρόπους στήριξης επενδύσεων στις κρίσιμες υποδομές της Ελλάδας, γράφει η Κ. Γκίλφοϊλ.

Εξάρχου - Ξιφαράς: restart του Κάθετου Διαδρόμου με μείωση των ταριφών.
Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ΓΕΚ Τέρνα – Rheinmetall. Οι δύο εταιρείες θα συνδυάσουν την κοινή τεχνογνωσία τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στόχος η υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΤτΕ: κίνδυνος για 10 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης.«Φιλόδοξος» ο στόχος απορρόφησης τόσο μεγάλου ποσού μέσα σε λίγους μήνες. Σοβαρό ενδεχόμενο έκτακτης επιβάρυνσης του προϋπολογισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/06/2026 - 10:16
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