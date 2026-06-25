Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης για τις μετοχές τεχνολογίας στις ΗΠΑ (Nasdaq -0,4%) σε μια εβδομάδα αποσυμπίεσης των υψηλών αποτιμήσεων, με τις ευρωπαϊκές αγορές σε πλάγια κατεύθυνση.

Η σημαντικότερη επίπτωση από την συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν παραμένει η σοβαρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων (πετρέλαιο, ΦΑ) με θετικές προεκτάσεις στον πληθωρισμό και σε βάθος χρόνου στα επιτόκια και στην ανάπτυξη.

Η ελληνική αγορά αφομοιώνει τα τρέχοντα υψηλά 17 ετών (ΓΔ 2470) χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και μάλιστα σε ένα περιβάλλον άντλησης δισ. ευρώ από την αγορά μέσω ΑΜΚ, placement, IPOs κα., κεφάλαια που έρχονται να χρηματοδοτήσουν τα μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια με έμφαση στο εξωτερικό.

Ουσιαστικά η λέξη που εκφράζει το Euronext Athens το τελευταίο διάστημα είναι η «εξωστρέφεια» που παρατηρείται τόσο θεσμικά όσο κυρίως επιχειρηματικά με όλο και περισσότερες εισηγμένες να αξιοποιούν την δημοσιονομική συγκυρία της χώρας και τις δικές τους επιχειρηματικές προοπτικές για νέες συνεργασίες στο εξωτερικό.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και ο AKTR ο οποίος μέσω του σχήματος Atlantic See υπογράφει συμφωνίες αρκετών δις με επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος στις ΗΠΑ σχετικά με την εμπορία και προμήθεια LNG από τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί και μελλοντική συμμετοχή αμερικάνικων κεφαλαίων στα έργα υποδομής που θα απαιτηθούν.

Παράλληλα και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε σημαντική συμφωνία με τον κολοσσό Rheinmetall (που πάντως χθες βίωσε μια από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσης στην ιστορία του) με σκοπό την είσοδο στην αμυντική βιομηχανία μέσω hub στην χώρα μας για άρματα μάχης, όντας η δεύτερη εισηγμένη μετά την Metlen που ανοίγεται στον εθνικά κρίσιμο αυτό κλάδο.

Ημέρα αποκοπών μερισμάτων και η σημερινή (ΒΙΟ, METLEN) ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον και η ΓΣ των ΕΛΠΕ μετά από ένα εξαιρετικό από κάθε άποψη τρίμηνο (αποτελέσματα, margin κα).

Χωρίς σημαντικές αλλαγές η τεχνική εικόνα της αγοράς με τον ΓΔ να κινείται εντός στενού εύρους διακύμανσης (2440-2500) διάσπαση του οποίου (αρνητική ή θετική) θα δώσει κίνηση τουλάχιστον 70 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης