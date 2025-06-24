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Ο Πιερρακάκης στα χνάρια του Θόδωρου Καρατζά με τους «εθνικούς πρωταθλητές»
Ανεμοδείκτης
12:52 - 24 Ιουν 2025

Ο Πιερρακάκης στα χνάρια του Θόδωρου Καρατζά με τους «εθνικούς πρωταθλητές»

Άγγελος Κωβαίος
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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ιδιαίτερα δραστήριος τις τελευταίες εβδομάδες και αυτό δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει· υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών είναι και δεν θα μπορούσε να είναι αδρανής ή έστω χαλαρός.

Σε μία από τις πλέον πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του, από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών είπε πολλά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τον ρόλο που θα πρέπει να επιτελέσουν οι πιστωτικοί οργανισμοί στο νέο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον. Και τα όσα ανέφερε δεν θα πρέπει να αγνοηθούν.

Ανάμεσα στα πολλά που επισήμανε πάντως, ξεχώρισαν οι αναφορές του σε μεγάλες και ισχυρές τράπεζες, όπως και η ανάγκη δημιουργίας «εθνικών πρωταθλητών», που θα αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια, κ.λπ. Το αν υπάρχει σχέδιο για όλα αυτά, θα φανεί, όμως η αναφορά στους «εθνικούς πρωταθλητές» θύμισε σε πολλούς το αντίστοιχο σχέδιο που είχε ξεκινήσει επί διακυβέρνησης Σημίτη, με πρωταγωνιστή τον αείμνηστο τότε διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Θόδωρο Καρατζά και που, για γνωστούς και άγνωστους λόγους, έμεινε εν πολλοίς μετέωρο και ημιτελές…

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