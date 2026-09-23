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Χάρβεϊ Γουάινστιν: Νέα καταδίκη σε 15 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική επίθεση
Ειδήσεις
20:05 - 23 Σεπ 2026

Χάρβεϊ Γουάινστιν: Νέα καταδίκη σε 15 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο άλλοτε πανίσχυρος και πλέον καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα παραγωγός του Χόλιγουντ, καταδικάστηκε την Τετάρτη (23/9) σε 15 χρόνια φυλάκισης για κακούργημα σεξουαλικού χαρακτήρα, σε μια ακόμη υπόθεση που συνδέεται με το κίνημα #MeToo.

Όπως μεταδίδει το CNN, η καταδίκη του Γουάινστιν για τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της πρώην βοηθού τηλεοπτικής παραγωγής Μίριαμ Χέιλι έρχεται έπειτα από μια δικαστική περιπέτεια που διήρκεσε περισσότερα από έξι χρόνια, μετά την ακύρωση της καταδίκης του το 2020. Πέρυσι, σε νέα δίκη, το δικαστήριο έκρινε εκ νέου ένοχο τον Γουάινστιν.

Το 2024, το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ακύρωσε την καταδίκη του Γουάινστιν και διέταξε τη διεξαγωγή νέας δίκης, κρίνοντας ότι είχε ζημιωθεί από την κατάθεση άλλων γυναικών, οι καταγγελίες των οποίων δεν αποτελούσαν μέρος της υπόθεσης.

Ο Γουάινστιν, -74 ετών σήμερα-, αντιμετώπιζε ποινή έως και 25 χρόνια φυλάκισης για τη σεξουαλική επίθεση στη Χέιλι στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν το 2006. Έχει ήδη εκτίσει περισσότερα από έξι χρόνια, καθώς η υπόθεσή του έχει περάσει επανειλημμένα από διαφορετικά στάδια του ποινικού δικαστικού συστήματος.

Από την πλευρά της, η Χέιλι περιέγραψε την επίθεση στις δύο δίκες και μίλησε ξανά στο δικαστήριο την Τετάρτη, λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του Γουάινστιν.

«Το γεγονός ότι δέχθηκα σεξουαλική επίθεση από τον Χάρβεϊ Γουάινστιν έχει επηρεάσει καταστροφικά τη ζωή μου και το αίσθημα ασφάλειάς μου, κάτι που μπορεί να μη φύγει ποτέ. Η απόφασή μου να μιλήσω θα με κάνει να κοιτάζω πίσω από τον ώμο μου για χρόνια», δήλωσε η Χέιλι. «Για μένα είναι ισόβια καταδίκη».

«Έχω υποστεί ακόμη μεγαλύτερο τραύμα ασκώντας το δικαίωμά μου να τον καταστήσω υπόλογο. Όλα αυτά ανάγονται στις πράξεις του», τόνισε, προσθέτοντας ότι πολλές φορές σκέφτηκε να εγκαταλείψει την προσπάθειά της για δικαιοσύνη.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γουάινστιν ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο από όσους ενδέχεται να έχει βλάψει. «Μετανιώνω για τον πόνο της Μίριαμ Χέιλι, αλλά πρέπει να επαναλάβω ότι είμαι αθώος», δήλωσε στον δικαστή, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

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