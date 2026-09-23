Προειδοποίηση Σάντσεθ: Μια μικρή ομάδα «τεχνο-ολιγαρχών» αποκτά επικίνδυνο έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε την Τετάρτη (23/9) ότι μια μικρή ομάδα «τεχνο-ολιγαρχών» αποκτά επικίνδυνο έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, παρομοιάζοντας την ισχύ τους με εκείνη που θα είχε μια ιδιωτική εταιρεία εάν κατείχε πυρηνικό όπλο.

«Τον 20ό αιώνα, δεν θα επέτρεπες σε μια ιδιωτική εταιρεία να διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο», δήλωσε ο Σάντσεθ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Weekly Show with Jon Stewart», προσθέτοντας ότι «αυτοί οι τεχνο-ολιγάρχες διαθέτουν ένα τόσο τεράστιο εργαλείο», με επιπτώσεις στην κοινωνία, τη συνύπαρξη και την οικονομία.

Επιπλέον, ο Σάντσεθ ανέφερε ότι οι ηγέτες της τεχνολογίας επενδύουν, κατά τρόπο παράδοξο, σε συστήματα για τα οποία ορισμένοι από τους ίδιους τους εργαζομένους τους προειδοποιούν ότι «θα μπορούσαν να σκοτώσουν και να αφανίσουν την ανθρωπότητα», την ώρα που διοχετεύουν μεγάλα ποσά στην προσπάθεια επίτευξης της «αθανασίας». Ο Ισπανός πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της «υπεύθυνης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης», αντί για «καταφύγια και αποστολές στον Άρη» και υποστήριξε μια ατζέντα που θα βασίζεται στον «ανταγωνισμό, τη ρύθμιση και την αναδιανομή».

Όπως επισημαίνει το POLITICO, η προειδοποίησή του διατυπώνεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στο εσωτερικό της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρώην ερευνητής της Anthropic Τζέικομπ Κόξον ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι συνάδελφοί του θεωρούσαν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να «μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας», ενώ ο ερευνητής της Anthropic στον τομέα της ευθυγράμμισης της τεχνητής νοημοσύνης Έβαν Χούμπινγκερ τοποθέτησε την πιθανότητα αυτή πάνω από το 10%.

Στο επίκεντρο και η προστασία των παιδιών

Σημειώνεται ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός διατύπωσε παρόμοια θέση την Τρίτη, σε εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, την οποία υπήρξε συμπρόεδρος και η οποία ήταν αφιερωμένη στα δικαιώματα των παιδιών και την τεχνητή νοημοσύνη. «Λυπάμαι, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορούμε να σου επιτρέψουμε να το κάνεις αυτό», δήλωσε. «Πρέπει να υπάρχουν όρια, κανονισμοί. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτό που μας κάνει ανθρώπους». Όπως πρόσθεσε, μια «μικρή ομάδα τεχνο-ολιγαρχών» καθορίζει «αξίες, προτιμήσεις, μοντέλα», όμως «τα παιδιά μας είναι πιο σημαντικά από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα».

Να σημειωθεί ότι ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο προσωπικής κριτικής για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το Φεβρουάριο, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ τον αποκάλεσε «τύραννο» και «προδότη», μετά την πρόταση της Ισπανίας να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 16 ετών. Ο Σάντσεθ απάντησε μέσω X: «Ας γαβγίζουν οι τεχνολογικοί ολιγάρχες, Σάντσο, αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο».

Οι πρόσφατες δηλώσεις του έρχονται καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νωρίτερα αυτό το μήνα το Kids Act, που προβλέπει ηλικιακούς περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποχρεώνει τις πλατφόρμες να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για τα παιδιά.