Νίκαια: Συναγερμός για άνδρα που κρατούσε τη σύντροφό του όμηρο - Συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (23/9) στην Αστυνομία στη Νίκαια, έπειτα από καταγγελία ότι ένας 49χρονος κρατούσε εγκλωβισμένη τη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά τους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ήταν οπλισμένος.

Πιο αναλυτικά, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι αρχικά εντόπισαν τον άνδρα και την 44χρονη γυναίκα στο μπαλκόνι του διαμερίσματος. Η γυναίκα έκανε σήμα στους αστυνομικούς ότι ο σύντροφός της κρατούσε κάτι και ενδεχομένως να είχε όπλο.

Όταν ο 49χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, τράβηξε τη γυναίκα στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι ήταν οπλισμένος. Την Αστυνομία είχε προηγουμένως ενημερώσει οικείο πρόσωπο της 44χρονης, αναφέροντας ότι ο άνδρας την είχε εγκλωβίσει στο σπίτι και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα η γυναίκα να απομακρυνθεί τελικά από το διαμέρισμα. Ο 49χρονος συνελήφθη στη συνέχεια από τις αστυνομικές αρχές.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα δεν εντοπίστηκε όπλο ή άλλος οπλισμός, παρά τους ισχυρισμούς του άνδρα ότι ήταν οπλισμένος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του περιστατικού, τόσο ο 49χρονος όσο και η 44χρονη είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για περιστατικά που συνδέονται με εγκλεισμούς σε ψυχιατρικές κλινικές. Μετά το περιστατικό, και οι δύο μεταφέρονται σε ψυχιατρική κλινική για εγκλεισμό.

Παράλληλα, είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το ενδεχόμενο να δοθεί εντολή για αστυνομική επέμβαση, εφόσον δεν κατέληγαν σε αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις και δεν ήταν δυνατή η ειρηνική λήξη του περιστατικού.

Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης, εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλείστηκαν δρόμοι στην ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας.

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