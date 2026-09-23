ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νίκαια: Συναγερμός για άνδρα που κρατούσε τη σύντροφό του όμηρο - Συνελήφθη ο δράστης
Ειδήσεις
21:45 - 23 Σεπ 2026

Νίκαια: Συναγερμός για άνδρα που κρατούσε τη σύντροφό του όμηρο - Συνελήφθη ο δράστης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (23/9) στην Αστυνομία στη Νίκαια, έπειτα από καταγγελία ότι ένας 49χρονος κρατούσε εγκλωβισμένη τη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά τους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ήταν οπλισμένος.

Πιο αναλυτικά, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι αρχικά εντόπισαν τον άνδρα και την 44χρονη γυναίκα στο μπαλκόνι του διαμερίσματος. Η γυναίκα έκανε σήμα στους αστυνομικούς ότι ο σύντροφός της κρατούσε κάτι και ενδεχομένως να είχε όπλο.

Όταν ο 49χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, τράβηξε τη γυναίκα στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι ήταν οπλισμένος. Την Αστυνομία είχε προηγουμένως ενημερώσει οικείο πρόσωπο της 44χρονης, αναφέροντας ότι ο άνδρας την είχε εγκλωβίσει στο σπίτι και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα η γυναίκα να απομακρυνθεί τελικά από το διαμέρισμα. Ο 49χρονος συνελήφθη στη συνέχεια από τις αστυνομικές αρχές.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα δεν εντοπίστηκε όπλο ή άλλος οπλισμός, παρά τους ισχυρισμούς του άνδρα ότι ήταν οπλισμένος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του περιστατικού, τόσο ο 49χρονος όσο και η 44χρονη είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για περιστατικά που συνδέονται με εγκλεισμούς σε ψυχιατρικές κλινικές. Μετά το περιστατικό, και οι δύο μεταφέρονται σε ψυχιατρική κλινική για εγκλεισμό.

Παράλληλα, είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το ενδεχόμενο να δοθεί εντολή για αστυνομική επέμβαση, εφόσον δεν κατέληγαν σε αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις και δεν ήταν δυνατή η ειρηνική λήξη του περιστατικού.

Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης, εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλείστηκαν δρόμοι στην ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmw7yhhv4pd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του
Ειδήσεις

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές
Ειδήσεις

Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές

Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον ηλεκτρικό
Ειδήσεις

Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον ηλεκτρικό

Πλήθος κόσμου, τραγουδιστές και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια
Ειδήσεις

Πλήθος κόσμου, τραγουδιστές και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/09/2026 - 22:30

Μετεγκατάσταση: Έως 10.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν σε ακριτικές περιοχές – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Ειδήσεις
23/09/2026 - 22:14

Χριστοδουλίδης κατά Ερντογάν: Εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε

Πολιτική
23/09/2026 - 22:00

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η Ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:45

Νίκαια: Συναγερμός για άνδρα που κρατούσε τη σύντροφό του όμηρο - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
23/09/2026 - 21:44

Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Δεν θέλουμε τρίτη θητεία για το ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:30

Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ανακοινώσεις
23/09/2026 - 21:28

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% στο εξάμηνο

Πολιτική
23/09/2026 - 21:15

Χατζηδάκης: Εμβληματική επένδυση για όλη τη χώρα το data center ΔΕΗ – Amazon στην Κοζάνη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:00

Δημογραφικό αδιέξοδο στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για γεννήσεις και θανάτους

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:51

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2027

Magazino
23/09/2026 - 20:35

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο: «2 Χρόνια Διακοπές» - Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιούλιου Βερν

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:23

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:05

Χάρβεϊ Γουάινστιν: Νέα καταδίκη σε 15 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική επίθεση

Χρηματιστήρια
23/09/2026 - 19:45

Αντιστροφή κλίματος και υποχώρηση στις ευρωαγορές εν μέσω της νέας ανόδου στο πετρέλαιο

Πολιτική
23/09/2026 - 19:26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα πετύχει την προστασία του 30% των χωρικών της υδάτων πριν το 2030

Ναυτιλία
23/09/2026 - 19:14

MedCruise: Στο μικροσκόπιο ο πραγματικός οικονομικός αντίκτυπος της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
23/09/2026 - 19:06

Προειδοποίηση Σάντσεθ: Μια μικρή ομάδα «τεχνο-ολιγαρχών» αποκτά επικίνδυνο έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:49

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Αυτοδιοίκηση
23/09/2026 - 18:46

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Αθήνας για τις ζημιές στην Κυψέλη - Το μήνυμα Δούκα στην Ελληνικό Μετρό

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 18:29

ΛΑΝΑΚΑΜ: Άνοδος 3,4% στον τζίρο και 84% στο EBITDA το πρώτο εξάμηνο

Πολιτική
23/09/2026 - 18:25

Ασφάλεια τρένων στην Ελλάδα: Τι κατέγραψε η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Ποιες ανησυχίες εκφράζονται

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:18

Ιράν: Απειλεί με αντίποινα γειτονικές χώρες εφόσον συνεργαστούν με τις ΗΠΑ στον περιορισμό των αεροπορικών πτήσεων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:03

Ρούμπιο για Ιράν: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/09/2026 - 18:00

AS Company: Αύξηση 27,9% στα EBITDA και 4,2% στον τζίρο το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
23/09/2026 - 17:57

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα απωλειών με τις τράπεζες στο «κόκκινο» - Αντιστάθηκαν διυλιστήρια, Metlen

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:47

Η απάντηση του Πεζεσκιάν στον Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ - Τι είπε για τα πυρηνικά

Οικονομία
23/09/2026 - 17:44

Πιερρακάκης: Η πρότασή του για «Ευρωπαϊκή Ενωση Φάσματος» με στόχο την άντληση έως €15 δισ.

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:29

Σφοδρή αντίδραση Ισραήλ στον Μακρόν: Η αναφορά στη Χαμάς που προκάλεσε αντιδράσεις

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:25

Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο - Τουλάχιστον 2 νεκροί και 24 τραυματίες

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:11

Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ