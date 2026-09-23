MedCruise: Στο μικροσκόπιο ο πραγματικός οικονομικός αντίκτυπος της κρουαζιέρας

Πόσο χρήμα αφήνει πραγματικά η κρουαζιέρα σε ένα λιμάνι και, κυρίως, πόσο από αυτό διαχέεται στην τοπική οικονομία; Το ερώτημα αυτό αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τον κλάδο, καθώς η συζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά από τον αριθμό των αφίξεων πλοίων και επιβατών στην πραγματική οικονομική αξία που δημιουργείται για τους προορισμούς.

Αυτό ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που ανέδειξε η MedCruise κατά τη συμμετοχή της στο Seatrade Cruise Med 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Las Palmas de Gran Canaria. Η Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας της Μεσογείου έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική επίδραση, επιχειρώντας να προωθήσει κοινές και περισσότερο αξιόπιστες μεθοδολογίες για τη μέτρηση της οικονομικής συνεισφοράς του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η 6η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τις Εκτιμήσεις Οικονομικού Αντικτύπου, με ειδικό πάνελ για τα ισπανικά λιμάνια.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρών και συγκρίσιμων δεδομένων, ώστε λιμάνια και προορισμοί να μπορούν να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τι αποφέρει η κρουαζιέρα στις οικονομίες τους.

Η προσέγγιση δεν περιορίζεται στις άμεσες δαπάνες των επιβατών. Η MedCruise επιχειρεί να αποτυπώσει συνολικά την άμεση, έμμεση και προκαλούμενη οικονομική επίδραση της δραστηριότητας: από τις λιμενικές υπηρεσίες, τον ανεφοδιασμό και τις μεταφορές μέχρι την εστίαση, το λιανεμπόριο, τις εκδρομές, τις υπηρεσίες και την απασχόληση που δημιουργείται γύρω από έναν προορισμό κρουαζιέρας.

Η προσπάθεια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί ευρωπαϊκοί προορισμοί επανεξετάζουν τη σχέση κόστους και οφέλους της κρουαζιέρας. Η αύξηση των επιβατών από μόνη της δεν αρκεί πλέον ως δείκτης επιτυχίας. Το ζητούμενο είναι η διάρκεια παραμονής, η κατά κεφαλήν δαπάνη, η διασπορά των εσόδων στην τοπική αγορά και τελικά το οικονομικό αποτύπωμα που παραμένει στον προορισμό.

Αυτή η λογική αποτυπώθηκε και στις συζητήσεις του συνεδρίου για τη διαχείριση προορισμών, τις σχέσεις λιμένων και πόλεων, τον υπεύθυνο τουρισμό, τις υποδομές, την τεχνολογία και την εμπειρία των επιβατών.

Το μήνυμα από το Las Palmas είναι ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της μεσογειακής κρουαζιέρας δεν μπορεί να μετριέται αποκλειστικά σε επιβάτες και προσεγγίσεις πλοίων. Το κρίσιμο μέγεθος είναι πλέον η αξία που δημιουργεί κάθε προσέγγιση για το λιμάνι, την πόλη και την τοπική οικονομία.