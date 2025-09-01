Γιατί δεν αφήνουν τη Ζωή να κάνει τη δουλειά της;

Ένα από τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, δίχως να είναι βέβαιο ότι υπάρχει και η σχετική επαρκής επίγνωση, είναι η υπεροψία λόγω της αναξιοπιστίας της αντιπολίτευσης.

Ίσως όμως δεν έχει γίνει αντιληπτό όσο θα έπρεπε ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει υπολογίσιμος αντίπαλος, οι εκλογές μπορεί να είναι μία περιπέτεια – και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά τη χώρα συνολικά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα στοιχείο που προξενεί εντύπωση είναι ότι στο Μαξίμου έχουν αποφασίσει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να «χρίσουν» αντίπαλο του Μητσοτάκη τον Αλέξη Τσίπρα, όπως γίνεται εμφανές από διάφορες δηλώσεις όπως αυτές οι εγκωμιαστικές του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη. Είναι μία στρατηγική επιλογή, προφανέστατα. Υπάρχει όμως και μία εύλογη απορία: Γιατί δεν αφήνουν απλώς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει την αποδόμηση του Τσίπρα; Θα είναι σίγουρα πιο αποτελεσματική…