Εν αναμονή παραίτησης Τσίπρα

Καλώς ή κακώς η εφετινή ΔΕΘ μετατράπηκε σε πολιτικό γεγονός ευρύτερης σημασίας, αφού η παρουσία και ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, μία ημέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαμόρφωσε μία συνθήκη άτυπου debate μεταξύ του πρώην και του σημερινού Πρωθυπουργού.

Μπορεί να πει κάποιος ότι η «σύμπτωση» (και μάλιστα με ομιλία στον ίδιο χώρο του Βελλίδειου) συνιστά και ένα επικοινωνιακό unfair από την πλευρά του Τσίπρα, αφού εκ των πραγμάτων τα λεγόμενά του ή έστω κάποια από αυτά, λογικά θα κληθεί να σχολιάσει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου.

Θεωρείται πάντως βέβαιο ότι η παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα πρώτα βήματα προς την δημιουργία του νέου κόμματος και αναμένεται πλέον το επόμενο. Απ’ ό,τι ήδη ακούγεται, αυτό θα είναι η παραίτησή του από βουλευτής, αφού αρχίζει να αγγίζει τα όρια του ευτράπελου το να προαναγγέλλει μεγαλόπνοα πολιτικά σχέδια και να παραμένει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ…