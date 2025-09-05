Εν αναμονή παραίτησης Τσίπρα

Μπορεί να πει κάποιος ότι η «σύμπτωση» (και μάλιστα με ομιλία στον ίδιο χώρο του Βελλίδειου) συνιστά και ένα επικοινωνιακό unfair από την πλευρά του Τσίπρα, αφού εκ των πραγμάτων τα λεγόμενά του ή έστω κάποια από αυτά, λογικά θα κληθεί να σχολιάσει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου.
Θεωρείται πάντως βέβαιο ότι η παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα πρώτα βήματα προς την δημιουργία του νέου κόμματος και αναμένεται πλέον το επόμενο. Απ’ ό,τι ήδη ακούγεται, αυτό θα είναι η παραίτησή του από βουλευτής, αφού αρχίζει να αγγίζει τα όρια του ευτράπελου το να προαναγγέλλει μεγαλόπνοα πολιτικά σχέδια και να παραμένει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ…