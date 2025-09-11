ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θα συναντηθούν Μητσοτάκης – Καραμανλής;
Ανεμοδείκτης
13:29 - 11 Σεπ 2025

Θα συναντηθούν Μητσοτάκης – Καραμανλής;

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα από τα στοιχεία που πέρασαν σε δεύτερη μοίρα στη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ήταν και ένα άτυπο «άνοιγμα» που φάνηκε να κάνει στους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Δεν θέλησε να κάνει σχόλια για κανέναν, ειδικά για τον Σαμαρά, ενώ φρόντισε να τονίσει ότι και οι δύο γνωρίζουν πόσο μοναχική είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού και πάντως σε καμία περίπτωση δεν επιδίωξε να δώσει συνέχεια σε μία αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ενάμισι χρόνο.

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επιλογής αυτής δεν μπορεί να προεξοφληθεί, κατά πληροφορίες πάντως, το σχέδιο για νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά δεν έχει ματαιωθεί. Η συνέχεια θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον και το πώς θα κινηθεί ο καθένας έχει σημασία. Για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης συναντήθηκε την Τρίτη (10/9) στο Μαξίμου με τον επιφανή καραμανλικό, Ευριπίδη Στυλιανίδη. Εκείνος τον προσκάλεσε στην παρουσίαση του βιβλίου του «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου», που θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου και μάλιστα σε σημείο υψηλού συμβολισμού στην οδό Ρηγίλλης, όπου βρίσκονταν τα γραφεία της ΝΔ. Εκεί θα είναι προφανώς παρών και ο Κώστας Καραμανλής, προσωπικός φίλος του Στυλιανίδη. Θα πάει άραγε ο Μητσοτάκης; (Πάντως το θέμα της έκδοσης συμπίπτει απόλυτα με τα ενδιαφέροντά του, προσωπικά και πολιτικά)…

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 01:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 08:45

Γερμανία: Σε ποια καύσιμα οι εκπτώσεις έφτασαν στην αντλία

Οικονομία
29/06/2026 - 08:40

Ακρίβεια: «Παζάρια» κυβέρνησης – αγοράς για μειώσεις τιμών μετά το τέλος του πλαφόν

Οικονομία
29/06/2026 - 08:23

Έκτακτη ενίσχυση €150 ανά παιδί – Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις

Ναυτιλία
29/06/2026 - 08:05

Έκθεση BIMCO - ICS: Η παγκόσμια ναυτιλία θα χρειαστεί επιπλέον 113.735 αξιωματικούς έως το 2030

Πολιτική
29/06/2026 - 08:00

Θανάσης Γλαβίνας στο «R»: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 07:55

Το τρίπτυχο που δοκιμάζει τις διεθνείς αγορές – Πώς επηρεάζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών

Εργασιακά
29/06/2026 - 07:40

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
29/06/2026 - 06:46

Έκρηξη ιδιωτικού χρέους θα προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
28/06/2026 - 23:10

Ανδρουλάκης: Στασιμότητα και φθορά τα επτά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας 

Πολιτική
28/06/2026 - 22:00

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Κάσο και την Κάρπαθο

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:39

Έκρηξη Μπάιντεν: Loser ο Τραμπ – Διαφθορά χωρίς προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
28/06/2026 - 21:17

Με πολεμούν, άρα υπάρχω

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/06/2026 - 21:14

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πράσινο φως για πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων ύψους €617,5 εκατ.

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:01

Βουλευτές των ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:00

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 20:00

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Διεθνείς αποστολές εντείνουν τις έρευνες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 19:19

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νομίσματα
28/06/2026 - 19:00

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ειδήσεις
28/06/2026 - 18:29

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ