Θα συναντηθούν Μητσοτάκης – Καραμανλής;

Ένα από τα στοιχεία που πέρασαν σε δεύτερη μοίρα στη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ήταν και ένα άτυπο «άνοιγμα» που φάνηκε να κάνει στους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Δεν θέλησε να κάνει σχόλια για κανέναν, ειδικά για τον Σαμαρά, ενώ φρόντισε να τονίσει ότι και οι δύο γνωρίζουν πόσο μοναχική είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού και πάντως σε καμία περίπτωση δεν επιδίωξε να δώσει συνέχεια σε μία αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ενάμισι χρόνο.

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επιλογής αυτής δεν μπορεί να προεξοφληθεί, κατά πληροφορίες πάντως, το σχέδιο για νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά δεν έχει ματαιωθεί. Η συνέχεια θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον και το πώς θα κινηθεί ο καθένας έχει σημασία. Για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης συναντήθηκε την Τρίτη (10/9) στο Μαξίμου με τον επιφανή καραμανλικό, Ευριπίδη Στυλιανίδη. Εκείνος τον προσκάλεσε στην παρουσίαση του βιβλίου του «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου», που θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου και μάλιστα σε σημείο υψηλού συμβολισμού στην οδό Ρηγίλλης, όπου βρίσκονταν τα γραφεία της ΝΔ. Εκεί θα είναι προφανώς παρών και ο Κώστας Καραμανλής, προσωπικός φίλος του Στυλιανίδη. Θα πάει άραγε ο Μητσοτάκης; (Πάντως το θέμα της έκδοσης συμπίπτει απόλυτα με τα ενδιαφέροντά του, προσωπικά και πολιτικά)…