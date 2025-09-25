Η… «ασυνήθιστα καλή» εμφάνιση του Ανδρουλάκη

Μάλλον δεν είναι σύμπτωση, φαίνεται όμως ότι δεν γίνεται και κατόπιν συνεννόησης, πάντως το σίγουρο είναι ότι η κινητικότητα που παρατηρείται στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να προβληματίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μετά τις αλλεπάλληλες δηλώσεις, προειδοποιήσεις και κινήσεις των τελευταίων ημερών από, μεταξύ άλλων, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνο Σαχινίδη, η ηγεσία του κόμματος λογικά θα κατανοεί ότι τα περιθώριά της στενεύουν και αν δεν αλλάξει το τροπάρι ίσως δούμε «άλλα».

Εχει πάντως ένα ενδιαφέρον ότι πλέον στελέχη του ΠΑΣΟΚ καλούνται στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρεμβάσεις τους να τοποθετηθούν επί της ουσίας για όσα ακούγονται. Και κάποιες φορές, θέλοντας ή μη, οι απαντήσεις είναι αρκετά απελευθερωμένες. Ενδεικτικό παράδειγμα η αποστροφή του Πάρη Κουκουλόπουλου, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης, μιλώντας στο Action 24 και προσπαθώντας να διαφυλάξει κάποιες ισορροπίες, χαρακτήρισε την πρόσφατη παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ «ασυνήθιστα καλή». Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω μέλι…