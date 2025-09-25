ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η… «ασυνήθιστα καλή» εμφάνιση του Ανδρουλάκη
Ανεμοδείκτης
11:15 - 25 Σεπ 2025

Η… «ασυνήθιστα καλή» εμφάνιση του Ανδρουλάκη

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μάλλον δεν είναι σύμπτωση, φαίνεται όμως ότι δεν γίνεται και κατόπιν συνεννόησης, πάντως το σίγουρο είναι ότι η κινητικότητα που παρατηρείται στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να προβληματίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μετά τις αλλεπάλληλες δηλώσεις, προειδοποιήσεις και κινήσεις των τελευταίων ημερών από, μεταξύ άλλων, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνο Σαχινίδη, η ηγεσία του κόμματος λογικά θα κατανοεί ότι τα περιθώριά της στενεύουν και αν δεν αλλάξει το τροπάρι ίσως δούμε «άλλα».

Εχει πάντως ένα ενδιαφέρον ότι πλέον στελέχη του ΠΑΣΟΚ καλούνται στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρεμβάσεις τους να τοποθετηθούν επί της ουσίας για όσα ακούγονται. Και κάποιες φορές, θέλοντας ή μη, οι απαντήσεις είναι αρκετά απελευθερωμένες. Ενδεικτικό παράδειγμα η αποστροφή του Πάρη Κουκουλόπουλου, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης, μιλώντας στο Action 24 και προσπαθώντας να διαφυλάξει κάποιες ισορροπίες, χαρακτήρισε την πρόσφατη παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ «ασυνήθιστα καλή». Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω μέλι…

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:11

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

Ειδήσεις
13/07/2026 - 13:00

Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση την Αρκαδία 

Πολιτική
13/07/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (δείτε live)

Magazino
13/07/2026 - 12:50

Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 12:40

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; - Όσα κατέγραψε η κάμερα της Allwyn

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:32

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 12:22

Πειραιώς: Τριάντα γυναίκες πρόσφυγες ολοκληρώνουν με επιτυχία την ακαδημία για γυναίκες πρόσφυγες

Πολιτική
13/07/2026 - 12:16

Παραίτηση Κεδίκογλου από το ΣΥΡΙΖΑ - Συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:01

Κολομβία: Μνήμες Εσκομπάρ «ξυπνούν» οι απειλές θανάτου σε βάρος διεθνούς ποδοσφαιριστή

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:37

Έντονες αντιδράσεις για τα ρατσιστικά σχόλια Ραχόι σε βάρος της Εθνικής Γαλλίας

Πολιτική
13/07/2026 - 11:24

Ένας λαβύρινθος νόμων: Γιατί κοστίζει η πολυνομία και η κακονομία στην Ελλάδα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:17

Politico: Διχασμός στην ΕΕ για την πιθανότητα επιβολής εμπορικών μέτρων κατά των ισραηλινών εποικισμών

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:12

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»

Πολιτική
13/07/2026 - 10:55

GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ

Πολιτική
13/07/2026 - 10:48

Από την Κρήτη ξεκίνησε η... κούρσα επαφών της κυβέρνησης με επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 10:46

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά την κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
13/07/2026 - 10:39

Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά

Ειδήσεις
13/07/2026 - 10:32

Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, σε ηλικία 78 ετών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 10:30

Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 10:20

Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων

Αναλύσεις
13/07/2026 - 10:14

ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων

Οικονομία
13/07/2026 - 10:14

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών: Πότε ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις και ο νέος εξωδικαστικός

Ειδήσεις
13/07/2026 - 10:02

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

Νομίσματα
13/07/2026 - 09:56

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 09:51

Βαριές απώλειες στην Ασία - «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 09:47

Ενεργειακό SOS για την Ευρώπη: Ο εξηλεκτρισμός προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς

Πολιτική
13/07/2026 - 09:35

Κατρίνης: Οι Ενώσεις Αποστράτων χρειάζονται σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 09:15

Καταρρέει η αισιοδοξία στη γερμανική αγορά κατοικίας – Οι κατασκευαστές δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 09:14

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Πολιτική
13/07/2026 - 08:50

Στη δημοσιότητα η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ – Όλα τα ονόματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ