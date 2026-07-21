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Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08:48 - 21 Ιουλ 2026

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Υπεγράφη από την Υφυπουργό Τουρισμού, κα Άννα Καραμανλή και τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνο Βλάση, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη μετατροπή των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού σε Πειραματικές.      

Δημιουργείται έτσι πανελλαδικό δίκτυο Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, με σύγχρονες ειδικότητες και ισχυρότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, σε Πειραματικές μετατρέπονται οι ΣΑΕΚ Τουρισμού Αττικής, Θράκης, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες μαζί με την Πειραματική ΣΑΕΚ Μακεδονίας συγκροτούν πλέον ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό δίκτυο σύγχρονης και καινοτόμου τουριστικής κατάρτισης.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και την ουσιαστικότερη σύνδεσή της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η λειτουργία των ΣΑΕΚ Τουρισμού ως Πειραματικών διευρύνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων και σύγχρονων ειδικοτήτων, ευέλικτης προσαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στις διαρκείς εξελίξεις του τουριστικού τομέα, καθώς και αξιοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και διεθνών καλών πρακτικών.

Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία των Σχολών με τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, άμεσα αξιοποιήσιμων στην επαγγελματική σταδιοδρομία των καταρτιζομένων.

Η Υφυπουργός Τουρισμού, κα Άννα Καραμανλή, δήλωσε:

«Οι Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια στην επαγγελματική κατάρτιση και στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να εργαστούν στον τουρισμό, καταγράφοντας ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας που ξεπερνούν το 90%.

Με τη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα μπροστά. Ενισχύουμε την καινοτομία, τη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων, προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες κάθε προορισμού.

Δίνουμε στους καταρτιζόμενους ένα ακόμη ισχυρό εφόδιο, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του κλάδου και να οικοδομήσουν με περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και προοπτικές το επαγγελματικό τους μέλλον. Επενδύουμε στους ανθρώπους του ελληνικού τουρισμού και, κυρίως, στους νέους και στις νέες που επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν σε έναν από τους σημαντικότερους και πλέον δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας».

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