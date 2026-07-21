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ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις
Ειδήσεις
10:17 - 21 Ιουλ 2026

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Μόλις το 45% των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από τις επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo και του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου (TUM), η οποία πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2024 και βασίστηκε σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.700 ερωτηθέντων.

Όπως επισημαίνεται στη συγκεκριμένη μελέτη, η συμμετοχή είναι υψηλότερη μεταξύ των εργαζομένων με υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, το 67% των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας δήλωσε ότι είχε συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης που παρείχε η επιχείρηση κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες.

«Οι εργαζόμενοι με υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων αναμένουν σημαντικά μεγαλύτερα οφέλη για την εργασία και την επαγγελματική τους εξέλιξη από τη συμμετοχή σε προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης, ενώ οι εργαζόμενοι χαμηλότερης ειδίκευσης υποτιμούν τα οφέλη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης», δήλωσε ο Φίλιπ Λέρκενπορερ, ερευνητής καθηγητής του ifo και καθηγητής Οικονομικών στο Campus Heilbronn του TUM.

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