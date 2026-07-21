Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Νέο περιστατικό με επίθεση σε δεξαμενόπλοιο καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στην περιοχή επιβαρύνει περαιτέρω την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Την ίδια στιγμή, οι Χούθι κλιμακώνουν τις απειλές τους, προειδοποιώντας με ναυτικό αποκλεισμό των θαλάσσιων μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυτιλία.

Σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations (UKMTO), δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα σε θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του Λίμαχ στο Ομάν. Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις επιθέσεις των προηγούμενων ημερών εναντίον πλοίων που διαχειρίζεται η ελληνικών συμφερόντων Dynacom Tankers Management.

Παράλληλα, τα δεδομένα από τα συστήματα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι την Τρίτη δεν πραγματοποιήθηκε καμία διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που αντανακλά το ιδιαίτερα βεβαρημένο κλίμα που επικρατεί στην περιοχή.

Στο επίκεντρο τα δεξαμενόπλοια

Οι επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν φαίνεται να έχουν ως βασικό στόχο πετρελαιοφόρα τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σε αρκετές περιπτώσεις με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες εντοπισμού (transponders).

Παρότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του τελευταίου πλοίου που επλήγη, προηγούμενα περιστατικά είχαν στοχοποιήσει δεξαμενόπλοια που συνδέονται με μεγάλους ναυτιλιακούς ομίλους, όπως ο νοτιοκορεατικός Sinokor Group και η ελληνική Dynacom, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρηση της μεταφοράς αργού πετρελαίου καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα στα Στενά παρέμεινε και σήμερα ιδιαίτερα περιορισμένη.

Ο επικεφαλής ναυτιλιακής ανάλυσης και έρευνας της S&P Global Energy, Ραούλ Καπούρ, ανέφερε ότι την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ κατά μέσο όρο επτά δεξαμενόπλοια ημερησίως, έναντι 16 πλοίων ημερησίως την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

«Οι διαχειριστές πλοίων εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς τα όρια ανοχής στον κίνδυνο δοκιμάζονται συνεχώς», ανέφερε.

Τροποποιήσεις πορείας λόγω της αυξημένης έντασης

Το άδειο υπερδεξαμενόπλοιο Plata Singapore της Sinokor, το οποίο κατευθυνόταν προς το Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας μέσω του Κόλπου του Ομάν, άλλαξε πορεία την Κυριακή, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων. Πλέον πλέει στην Αραβική Θάλασσα.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο μετά από σχετικό αίτημα του Bloomberg.

Οι απειλές των Χούθι προς τη Σαουδική Αραβία

Επιπλέον ανησυχία προκαλούν οι προειδοποιήσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, οι οποίοι δηλώνουν ότι προτίθενται να αποκλείσουν τη θαλάσσια κυκλοφορία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πλοιοκτήτες που σχεδιάζουν διελεύσεις από την περιοχή κλήθηκαν να επανεξετάσουν κάθε σύνδεση των πλοίων τους με το σαουδαραβικό βασίλειο. Μάλιστα, τουλάχιστον ένα υπερδεξαμενόπλοιο που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή τροποποίησε το μήνυμα που μετέδιδε μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης, αναφέροντας ότι συνδέεται με την κυβέρνηση της Ινδίας.

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Desh Viraat, υπό ινδική σημαία, το οποίο μεταφέρει περίπου το μισό φορτίο αργού πετρελαίου από τη Φουτζέιρα. Το πλοίο είχε ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πορεία προς το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στον Κόλπο του Άντεν, εκπέμποντας αρχικά μήνυμα ότι διαθέτει ένοπλη φρουρά.

Μετά τις απειλές που διατύπωσαν οι Χούθι τη Δευτέρα (20/7), το μήνυμα μεταβλήθηκε σε «Govt. of India Await», υποδηλώνοντας τη σύνδεσή του με το ινδικό κράτος.

Η Shipping Corporation of India, στην οποία ανήκει το πλοίο, δεν σχολίασε άμεσα την υπόθεση.

Προειδοποιήσεις για αυξημένο κίνδυνο

Η εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Marisks ενημέρωσε τους πελάτες της ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες με σταθερή εμπορική δραστηριότητα στη Σαουδική Αραβία θα πρέπει πλέον να θεωρούν ότι η έκθεσή τους στον κίνδυνο έχει αυξηθεί αισθητά, κυρίως για τα πλοία που προσεγγίζουν λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας.

Παρότι παραμένει άγνωστο αν οι Χούθι θα υλοποιήσουν τις απειλές τους, ο επικεφαλής ναυτιλιακής έρευνας της Oil Brokerage Ltd., Anoop Singh, εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τους πλοιοκτήτες έχει ήδη ενισχυθεί.

«Εάν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή, οι πλοιοκτήτες θα την επιλέξουν προκειμένου να αποφύγουν τη διέλευση από την περιοχή», σημείωσε.