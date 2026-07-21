ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Η παρατεταμένη νέα ένταση στην Μέση Ανατολή έφερε για άλλη μια φορά τις αγορές σε risk off mode με τους διεθνείς δείκτες να υποχωρούν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ο ΓΔ στην εγχώρια αγορά δοκίμασε ξανά την μηνιαία στήριξη των 2430 μονάδων και έκλεισε ελαφρώς ανοδικά (+0,11%) αλλά κοντά σε κρίσιμα επίπεδα, με τις αποκοπές μερισμάτων (χθες ΔΕΗ, σήμερα ΜΠΕΛΑ μεταξύ άλλων) να επηρεάζουν σχετικά το πρόσημο και τους σημαντικούς κλάδους (τράπεζες, διυλιστήρια, ενέργεια/κατασκευές) να κινούνται εκ περιτροπής κατά το δοκούν.

Η χθεσινή έκθεση της Goldman Sachs βοήθησε τις συστημικές τράπεζες να ανακάμψουν από τις πρωινές πιέσεις και να κλείσουν θετικά (ΔΤΡ +0,56%) ενώ και ο κλάδος των διυλιστηρίων πρωτοστατεί στην άνοδο σε κάθε κρίση στην ΜΑ λόγω του συνδυασμού αυξημένων περιθωρίων διύλισης και τιμών πετρελαίου.

Στα θετικά της χθεσινής συνεδρίασης η αντίδραση - μετά από αρκετό καιρό - μετοχών του ομίλου Viohalco και κυρίως της CENER με ξεκάθαρο ανοδικό βηματισμό ενώ και η μητρική ΒΙΟ έδειξε ότι μάλλον τα χειρότερα είναι πίσω.

Η ΕΛΧΑ πιέστηκε σε τιμές χαμηλότερα της τιμής διάθεσης της ΑΜΚ κάτι που ίσως έχει να κάνει και με την ποιότητα των ξένων επενδυτών που συμμετείχαν στην ΑΜΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση το σημαντικό γύρισμα από τα πρόσφατα υψηλά (-28%) έχει ημερομηνία λήξης.

Πολύ θετικό ήταν και το ξεκίνημα της διαδικασίας ΑΜΚ του AKTOR με πληροφορίες να κάνουν λόγο για υπερκάλυψη 2x από την πρώτη ημέρα, ενώ και η είδηση για το μεγάλο έργο στο Κατάρ (132 εκ.€) έπαιξε τον ρόλο της.

Εν αναμονή των σημαντικών αποτελεσμάτων εξαμήνου που εκκινούν στα τέλη Ιουλίου, ο μεγαλύτερος προβληματισμός της αγοράς έγκειται στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και κυρίως στην διάρκεια της μη κανονικότητας .

Είναι φυσικό ότι όσο περνάει ο καιρός, πέρα των υψηλότερων τιμών πετρελαίου που ακυρώνει σκέψεις hedging για μελλοντικά κόστη, υπάρχει πάντα και το ακόμα πιο σημαντικό θέμα της επάρκειας κρίσιμων για την οικονομία πρώτων υλών (καύσιμα, μέταλλά, λιπάσματα κα).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης