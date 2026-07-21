Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση τόσο του οχήματος όσο και του χρήστη, με σκοπό την καλύτερη κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος.
Επιπλέον, το νέο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας, όπως η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε οδούς ή λεωφόρους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα.
Τέλος, θεσμοθετείται και ένα Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών, στο οποίο θα καταγράφεται κάθε όχημα, ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
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