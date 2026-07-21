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Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών
Ειδήσεις
08:30 - 21 Ιουλ 2026

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Ένα νέο νομοσχέδιο κατατίθεται σήμερα (21/7), στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, οι οποίες αναμορφώνουν το πλαίσιο που διέπει τη χρήση και την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση τόσο του οχήματος όσο και του χρήστη, με σκοπό την καλύτερη κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, το νέο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας, όπως η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε οδούς ή λεωφόρους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Τέλος, θεσμοθετείται και ένα Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών, στο οποίο θα καταγράφεται κάθε όχημα, ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk3zp5syox15?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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