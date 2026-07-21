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Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις
Οικονομία
08:41 - 21 Ιουλ 2026

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Αυγατίζουν τα χρέη του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τον περασμένο Μάιο τα συνολικά χρέη του Δημοσίου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς ιδιώτες ανήλθαν στα 3,727 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον το ύψος αυτό υπερβαίνει το αντίστοιχο των μνημονιακών χρόνων διαμορφώνοντας μια «άλλη» εικόνα σε σχέση με εκείνη που προτάσσεται με αιχμή τη δημοσιονομική επιτυχία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Ωστόσο, όπως φαίνεται η πολιτεία οδηγεί πολλές επιχειρήσεις κι όχι μόνο σε ασφυξία ρευστότητας παρά τη ρητορική των υψηλών πλεονασμάτων.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι συνολικές οφειλές αυξήθηκαν κατά περίπου 43 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, από 3,68 δισ. ευρώ τον Απρίλιο σε 3,73 δισ. ευρώ το Μάιο. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, η επιβάρυνση φτάνει τα 431 εκατ. ευρώ, ποσοστό περίπου 13%.

Μόνο το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2026 τα κρατικά «φέσια» βρέθηκαν πάλι πάνω από τα 3 δισ. ευρώ. Μάλιστα, εάν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 719 εκατ. ευρώ τότε τα χρέη του δημοσίου σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται στα 3,727 δισ. ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν στα 3,299 δις. ευρώ.

Η ιστορία

Υπενθυμίζεται ότι το 2021 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είχαν περιοριστεί στα 1,85 δισ. ευρώ. Το ποσό του Μαΐου είναι υψηλότερο ακόμη και από τα 3,32 δισ. ευρώ του 2017.

Η λίστα

Στην κορυφή της σχετικής λίστας οφειλών είναι, όπως συνήθως, τα δημόσια νοσοκομεία. Το Μάιο χρωστούσαν στους προμηθευτές τους 1,519 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 51 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και κατά 122 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2025. Τα ποσά εμφανίζονται σε μικτή βάση, καθώς εκκρεμεί ο συμψηφισμός rebate και clawback που επιβαρύνει τους προμηθευτές υγείας.

Υψηλά είναι επίσης τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρότι οι οφειλές των δήμων και των περιφερειών μειώθηκαν στα 346 εκατ. ευρώ από 364 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, παραμένουν αυξημένες κατά 166 εκατ. ευρώ, ή 92,2%, συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2025.

Επίσης οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη 715 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 238 εκατ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ.

Τα λοιπά νομικά πρόσωπα οφείλουν 235 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος ο Κρατικός Προϋπολογισμός χρωστά 193 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 159 εκατ. ευρώ προέρχονται από εκκρεμείς πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι επιστροφές φόρων

Την ίδια ώρα οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 719 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι επιστροφές άμεσων φόρων ανέρχονται σε 166 εκατ. ευρώ και των έμμεσων φόρων σε 449 εκατ. ευρώ, ενώ 100 εκατ. ευρώ αφορούν μη φορολογικά έσοδα.

Πάντως μέρος αυτών έχει να κάνει με το ότι η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να βρει πολλούς φορολογούμενους λόγω κυρίως λανθασμένου ΙΒΑΝ ή λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για να τους επιστρέψει φόρους που δικαιούνται οι οποίοι συνολικά ανέρχονται σε 176 εκατ. ευρώ.

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