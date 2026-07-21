ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο
Επιχειρήσεις
10:27 - 21 Ιουλ 2026

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και αναπτυξιακού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), κ. Σταύρος Καφούνης, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Σταύρο Καφούνη, συναντήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΕ κ. Θεόδωρος Καπράλος, ο Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για θέματα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής, κ. Βασίλης Παγώνης, καθώς και ο οικονομολόγος του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ και ειδικός σε φορολογικά θέματα, κ. Νίκος Γεωργοκώστας. Τον Υφυπουργό συνόδευσαν συνεργάτες του από το γραφείο, ο νομικός του σύμβουλος και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, το τέλος επιτηδεύματος, η προκαταβολή φόρου, το μη μισθολογικό κόστος, η φορολογική συνέπεια, καθώς και το κόστος της ψηφιακής μετάβασης και οι δυνατότητες βελτίωσης της ρευστότητας στην αγορά.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Το ελληνικό εμπόριο ζητά ένα δίκαιο, σταθερό και αναπτυξιακό φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο που θα στηρίζει τις επενδύσεις, την απασχόληση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η ΕΣΕΕ καταθέτει ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο σχέδιο παρεμβάσεων με σαφή δημοσιονομική αποτύπωση και αναπτυξιακό αντίκτυπο. Μερικές από τις προτάσεις είναι η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου, η επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας και η μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Πρόκειται για ρεαλιστικές και δημοσιονομικά συμβατές παρεμβάσεις που ενισχύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.»

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος δήλωσε:

«Η συνάντηση με την ΕΣΕΕ επιβεβαίωσε ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: μια αγορά με περισσότερη ρευστότητα και λιγότερα βάρη για τις επιχειρήσεις. Το κόστος της ψηφιακής μετάβασης, τα τεκμήρια, η ρύθμιση οφειλών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων είναι ζητήματα υπαρκτά, που απαιτούν πρακτικές και εφαρμόσιμες πολιτικές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που κρατούν όρθια την πραγματική οικονομία, παραμένουν στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Ο διάλογος αυτός συνεχίζεται μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, ώστε τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση ότι η συνέχιση του θεσμικού διαλόγου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία
Ειδήσεις

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις
Ειδήσεις

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ
Πολιτική

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ
Επιχειρήσεις

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες
Οικονομία

Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες

Παπαθανάσης: Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε ΑΕΙ
Οικονομία

Παπαθανάσης: Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε ΑΕΙ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ραυτόπουλος
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ