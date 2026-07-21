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Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του
Ειδήσεις
09:18 - 21 Ιουλ 2026

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε τη Δευτέρα (20/7), μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» τηλεφωνικά με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός «έχει μπροστά του πολλή δουλειά», εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκονται στο πλευρό του για να τον στηρίξουν.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, η αμυντική συνεργασία και η στρατιωτική συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και θέματα που αφορούν τις εμπορικές τους σχέσεις.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για το φερόμενο σχέδιο του Άντι Μπέρναμ -το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα- να προχωρήσει η Βρετανία στην αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον χρόνο ή τον τόπο της συνάντησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα και έχει δεσμευθεί να προωθήσει «βαθιές αλλαγές» στη Βρετανία, ανέλαβε νωρίτερα τη Δευτέρα την πρωθυπουργία, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Ο τελευταίος βρισκόταν στην εξουσία από τον Ιούλιο του 2024, προτού οδηγηθεί στην παραίτηση.

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