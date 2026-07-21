ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια
09:40 - 21 Ιουλ 2026

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα χρηματιστήρια στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος τη συνεδρίαση της Τρίτης (21/7), με τους επενδυτές να αξιολογούν μεταξύ άλλων τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τους νέους αμερικανικούς δασμούς στον Καναδά και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Ισχυρά ήταν τα κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα.  

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο βασικός δείκτης της Ιαπωνίας Nikkei έκλεισε με άνοδο 2,93% στις 66,092.00 μονάδες.

Παράλληλα, στη Νότια Κορέα ο Kospi κέρδισε 3,77% στις 6,761.83 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση οριακά πάνω από το μηδέν στις 8,793.30 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Ινδία, ο Nifty έχασε 0,28% στις 24,170.35 μονάδες.

Στην Κίνα τώρα, ο δείκτης Shanghai Composite ενισχύθηκε τελικά κατά 1,42% στις 3,850.47 μονάδες, ενώ ο Hang Seng έκλεισε επίσης σε θετικό έδαφος στις 25,140.00 μονάδες.

Σε αυτό το φόντο, ο επικεφαλής επενδύσεων για τις αναδυόμενες αγορές της Deutsche Bank, Τζάκι Τανγκ, δήλωσε στο CNBC ότι εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στις κινεζικές μετοχές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Όπως ανέφερε, η αισιοδοξία αυτή βασίζεται σε έναν συνδυασμό διαρθρωτικών παραγόντων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, οι μεταρρυθμίσεις στις κρατικές επιχειρήσεις και η δυναμική των εταιρειών που προσανατολίζονται στις εξαγωγές.

«Εντοπίσαμε στην πραγματικότητα ορισμένους διαρθρωτικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να ωθήσουν τις κινεζικές χρηματοπιστωτικές αγορές κατά το δεύτερο εξάμηνο», δήλωσε ο Τανγκ, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι η Κίνα κατά το δεύτερο εξάμηνο θα συνεχίσει να έχει καλή πορεία».

Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του έτους, ο δείκτης Hang Seng καταγράφει απώλειες περίπου 1,8%, ενώ ο CSI 300 έχει υποχωρήσει κατά περίπου 0,3%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συνέπειες μετά τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών, ενώ οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή πρόσθετων δασμών 50% σε μια σειρά καναδικών εισαγωγών, κατηγορώντας την Οτάβα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε διάφορους κλάδους της αμερικανικής οικονομίας.

Ειδικότερα, ο Τραμπ υπέγραψε τρεις προεδρικές διακηρύξεις με τις οποίες επιβάλλονται υψηλότεροι δασμοί σε καναδικά αυτοκίνητα, αλκοολούχα προϊόντα και γαλακτοκομικά προϊόντα, με αξιωματούχους της κυβέρνησης να υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτού που η Ουάσινγκτον θεωρεί «διακριτική μεταχείριση» εις βάρος των αμερικανικών εξαγωγών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία
Ειδήσεις

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του
Ειδήσεις

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι
Ναυτιλία

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ
Χρηματιστήρια

Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Τα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησαν ακολουθώντας το τεχνολογικό sell-off στη Wall Street
Χρηματιστήρια

Τα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησαν ακολουθώντας το τεχνολογικό sell-off στη Wall Street

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο
Χρηματιστήρια

Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβάινει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ραυτόπουλος
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ