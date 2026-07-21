Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Δέκα ημέρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν αποτελεί παρελθόν, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν κλιμακωθεί, με εκατέρωθεν επιθέσεις να αναζωπυρώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή και να προκαλούν νέα ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποιεί επί δέκα συνεχόμενες νύχτες αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών στόχων, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η αποδυνάμωση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με αναλυτές της Lloyd's, η διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ έχει μειωθεί αισθητά, ενώ αρκετά εμπορικά πλοία διασχίζουν την περιοχή με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες εντοπισμού (AIS), σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον κίνδυνο στοχοποίησης.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο μόλις 30 πλοία πέρασαν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, σύμφωνα με την εταιρεία Kpler. Πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, περισσότερα από 100 πλοία διέρχονταν καθημερινά από την περιοχή.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Στενό παραμένει ανοικτό και ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξακολουθούν να εξάγονται καθημερινά υπό την προστασία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ράλι στις τιμές του πετρελαίου

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές. Το Brent ξεπέρασε στις 20 Ιουλίου τα 90 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από έναν μήνα, ενώ αντίστοιχα ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό (WTI), καταγράφοντας υψηλό ενός μήνα.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη. Από εκεί διέρχονται καθημερινά περίπου 20,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Σχεδόν το 90% αυτών των εξαγωγών κατευθύνεται προς τις ασιατικές αγορές, με βασικούς αποδέκτες την Κίνα και την Ινδία.

Η ιδρύτρια της Energy Aspects, Αμρίτα Σεν, προειδοποίησε ότι, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα έχουν περιοριστεί σημαντικά, τυχόν συνέχιση της κρίσης και μέσα στον Αύγουστο θα μπορούσε να περιορίσει την παραγωγή των χωρών του Κόλπου και να οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρά αντίποινα

Παρά τις αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές δυνατότητες στρατιωτικής αντίδρασης απέναντι στις ΗΠΑ, στους συμμάχους τους και στα συμφέροντά τους στην περιοχή.

Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία έχουν εντείνει την ανησυχία στη ναυτιλιακή κοινότητα. Τελευταίο περιστατικό φέρεται να είναι η πυρκαγιά σε πλοίο της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Dynacom, το οποίο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επλήγη από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, ενώ πρόσφατες επιθέσεις εναντίον χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ακόμη τριών Αμερικανών στρατιωτών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη «θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα» για τις απώλειες αυτές, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για όλες τις χώρες, εκτός από το Ιράν.

Δύσκολη η διπλωματική διέξοδος

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το Κατάρ και το Πακιστάν πρότειναν σε ΗΠΑ και Ιράν μια δεκαήμερη εκεχειρία, επιχειρώντας να ανοίξουν δίαυλο αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο αποτυχίας των συνομιλιών.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι το Ισραήλ εξετάζει σοβαρά την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε μια ευρύτερη, συντονισμένη πολεμική εκστρατεία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο αναλυτής γεωπολιτικής Κλέμενς Τσέι, του Observer Research Foundation, χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια «ελεγχόμενη αλλά διαρκώς διευρυνόμενη κλιμάκωση», εκτιμώντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε ιδιαίτερα δύσκολες επιλογές: είτε να αντέξει έναν μακροχρόνιο πόλεμο φθοράς με το Ιράν, είτε να κλιμακώσει περαιτέρω τις επιχειρήσεις, είτε να προχωρήσει σε συμβιβασμούς.

Όπως σημείωσε, η Τεχεράνη εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το Στενό του Ορμούζ ως στρατηγικό μοχλό πίεσης, προειδοποιώντας ότι ταυτόχρονη διακοπή της ναυσιπλοΐας τόσο στο Ορμούζ όσο και στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Νέα απειλή από τους Χούθι

Νέο πονοκέφαλο προκαλεί και η ανακοίνωση των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κρίση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι Χούθι έχουν επανειλημμένα απειλήσει ότι θα αποκλείσουν το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο και τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά τις διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ, το Ριάντ είχε διοχετεύσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μέσω αγωγού προς τερματικό σταθμό στην Ερυθρά Θάλασσα, διατηρώντας έτσι μια κρίσιμη εναλλακτική οδό για τις διεθνείς αγορές.

Εάν όμως κλείσει και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, η εναλλακτική αυτή διαδρομή θα καταστεί ανενεργή, επιτείνοντας τις ελλείψεις στην προσφορά πετρελαίου και αυξάνοντας τον κίνδυνο νέου ενεργειακού σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο.