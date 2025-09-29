Στο εθνικό μας αδιέξοδο ξανά

Γράφαμε, λέγαμε και ξαναγράφαμε για τη ΔΕΘ όλο το καλοκαίρι και τελικά πριν καν φύγει ο Σεπτέμβριος είναι σα να μην έγινε.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως τίποτα δεν άλλαξε από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, αλλά και από την παρουσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ που θέλησε να παρουσιάσει ένα φιλόδοξο κυβερνητικό πρόγραμμα.

Η κυβέρνηση έχει, όμως, ήδη αρχίσει να δίνει νέες υποσχέσεις και να "εμπλουτίζει" το πακέτο της ΔΕΘ, ενώ κορυφαία της στελέχη, υπενθυμίζουν με νόημα στους πολίτες πως θα δοθούν περισσότερα... το 2026.

Από την άλλη μεριά, στο ΠΑΣΟΚ, είκοσι ημέρες μετά την παρουσίαση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, η βελόνα στις δημοσκοπήσεις παραμένει κολλημένη και η εσωστρέφεια εμφανίστηκε ξανά.

Κάπως έτσι, επιστρέψαμε ακριβώς εκεί που βρισκόμασταν και πριν από τη ΔΕΘ. Στο εθνικό μας αδιέξοδο.