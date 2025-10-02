Μία ωραία ατμόσφαιρα για τον Αλέξη Τσίπρα στο Στρασβούργο

Εν αναμονή των σχεδίων του Αλέξη Τσίπρα (που φαίνεται ότι μάλλον αναβάλλονται, μέχρι νεωτέρας), ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι απολαμβάνει το μετέωρο βήμα του rebranding του.

Τις προηγούμενες ημέρες συμμετείχε στην ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης (στη φωτογραφία, την οποία ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα η Ντόρα Μπακογιάννη, η αποστολή σε μία αναμνηστική φωτογραφία, με την αντίστοιχη κυπριακή) και, όπως φαίνεται απόλαυσε τις χάρες του Στρασβούργου.

Για όσους ανυπομονούν πάντως, το αμέσως επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα δεν θα είναι η δημιουργία κόμματος, αλλά η έκδοση του βιβλίου του, όπου προφανώς θα παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για το δράμα του 2015. Οσοι ενδιαφερθούν να το μελετήσουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το βιβλίο θα αριθμεί περί τις 700 σελίδες…