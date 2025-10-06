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Π. Μαρινάκης: «Στα Τέμπη μετρήσαμε όσους “το έλεγε η καρδιά τους”»
Ανεμοδείκτης
13:52 - 06 Οκτ 2025

Π. Μαρινάκης: «Στα Τέμπη μετρήσαμε όσους “το έλεγε η καρδιά τους”»

Άγγελος Κωβαίος
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Η νέα φάση της υπόθεσης των Τεμπών (ή ορθότερα: η νέα προσπάθεια πολιτικής της εκμετάλλευσης) είναι σε εξέλιξη και όλοι αναμένουν τα παραιτέρω. Θα ξεκινήσει η δίκη, θα εξελιχθεί ομαλά ή θα αναβάλλεται διαρκώς, με διάφορες αφορμές, όπως φαίνεται ότι επιδιώκουν ορισμένοι από την πλευρά της υπεράσπισης;

Μέχρις ότου υπάρξει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, τα στελέχη της κυβέρνησης είναι εμφανώς χωρισμένα σε εκείνους που πέφτουν στη μάχη της επικοινωνίας για την υπόθεση και στους άλλους που το αποφεύγουν, για οποιονδήποτε λόγο και αν συμβαίνει αυτό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, έχει σημασία η πρόσφατη παραδοχή του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είναι μεταξύ των λίγων μαχητικών και ψύχραιμων, ότι στην υπόθεση των Τεμπών το Μέγαρο Μαξίμου μετρούσε όσους «το έλεγε ο καρδιά τους». Μάλλον δεν ήταν και πολλοί και μπορεί κανείς να φανταστεί ποιους εννοούσε…

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 00:56
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