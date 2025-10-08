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Πόσο εύκολα γίνεται κάποιος Πρωθυπουργός;
Ανεμοδείκτης
05:06 - 08 Οκτ 2025

Πόσο εύκολα γίνεται κάποιος Πρωθυπουργός;

Άγγελος Κωβαίος
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Μέσα στο όσα έχουν αρχίσει να διακινούνται με αφορμή τον Αλέξη Τσίπρα, είναι και μία ατάκα που είπε σε συνομιλητές του, βουλευτές που μετείχαν όπως και εκείνος στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης την προηγούμενη εβδομάδα.

Κυκλοφορεί λοιπόν, ότι εν όψει της αποχώρησής του από τη Βουλή και το ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι «ένας πρώην Πρωθυπουργός κάνει κόμμα μόνο για να ξαναγίνει Πρωθυπουργός».

Αυτό όμως τι μπορεί να σημαίνει αν συνδυαστεί με τις πληροφορίες ότι δεν θα κάνει ακριβώς κόμμα, αλλά θα συγκροτήσει ένα «ψηφοδέλτιο προσωπικοτήτων» για να κατέβει στις εκλογές; Κατ’ αρχάς είναι μία επιβεβαίωση των όσων είπε προσφάτως ο Σταμάτης Κραουνάκης («ο Αλέξης δεν θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να γίνει Πρωθυπουργός, άλλο το ένα, άλλο το άλλο»). Εκτός αν ήταν μία προκαταβολική «μπηχτή» για τον Αντώνη Σαμαρά, που λέγεται ότι ετοιμάζει κι αυτός τη δική του κίνηση. Αν πάντως πάμε και σε αυτό το στάδιο της απο-πολιτικοποίησης, εύκολα καταλαβαίνει κανείς για τι είδους μπάχαλο θα μιλάμε – αν υποθέσουμε ότι γίνεται κανείς Πρωθυπουργός έτσι εύκολα και ότι αυτά είναι συμβατά με το Σύνταγμα, την εκλογική νομοθεσία κ.λπ. Για να μην συζητήσουμε τι θα συμβεί αν δεν γίνει Πρωθυπουργός όσο εύκολα φαντάζεται…

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