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Οι τσίχλες του Ηρωδείου
Ανεμοδείκτης
13:20 - 10 Οκτ 2025

Οι τσίχλες του Ηρωδείου

Άγγελος Κωβαίος
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Δεν είναι ακριβώς πολιτική είδηση, πρόκειται όμως για μία πληροφορία που καταδεικνύει προβληματικές κοινωνικές συμπεριφορές και αντιλήψεις – και υπό αυτήν την έννοια, έχει και μία πολιτική διάσταση.

Το αποκάλυψε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας την Παρασκευή (10/10) στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών συντήρησης του Ηρωδείου, που θα διαρκέσουν περίπου τρία χρόνια, η υπουργός θέλησε να περιγράψει τους λόγους για τους οποίους αυτό είναι αναγκαίο, δεομένου ότι δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης εδώ και... αιώνες. Μεταξύ άλλων ανέφερε τις ζημιές που προξενούν στο χώρο τα τακούνια, αλλά προσέθεσε και ένα εντυπωσιακό – με αρνητική έννοια – στοιχείο. Όπως είπε, στο τέλος κάθε φεστιβαλικής περιόδου, οι καθαριστές συλλέγουν περί τα… επτά κιλά τσίχλες, που οι κατά τα άλλα φιλότεχνοι θεατές κολλάνε στα μάρμαρα. Δείγμα νεοελληνικής αγωγής και πολιτισμού…

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 13:26
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