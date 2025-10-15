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Τα ονόματα των νεκρών θα μείνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη. Οι «νοικοκυραίοι» τι λένε;
Ανεμοδείκτης
12:32 - 15 Οκτ 2025

Τα ονόματα των νεκρών θα μείνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη. Οι «νοικοκυραίοι» τι λένε;

Άγγελος Κωβαίος
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Για κάποιον λόγο, που μόνο η ίδια γνωρίζει ακριβώς, η κυβέρνηση επέλεξε το θέμα της τάξης στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Δεν το κρύβει άλλωστε, αφού επισήμως πλέον γίνεται αναφορά στους «νοικοκυραίους» που, πράγματι, ενοχλούνται από την εικόνα, όταν επιλέγεται ο χώρος ως σημείο διαδηλώσεων, καταλήψεων και διαμαρτυριών.

Μετά τη ρύθμιση που αναμένεται να ψηφιστεί, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα τεθεί ένα άλλο ζήτημα, αφού ορισμένοι θεώρησαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να κάνει καψόνι στο Νίκο Δένδια, αναθέτοντας στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας τις ευθύνες για το μνημείο. Το ερώτημα των προσεχών ημερών φαινόταν ότι θα είναι «ποιος θα σβήσει τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών», που είναι γραμμένα στο έδαφος σε απόσταση λίγων μέτρων από τον Αγνωστο Στρατιώτη. Και η κυβέρνηση έσπευσε να ανακοινώσει δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν θα τα σβήσει κανείς. Τι θα πουν όμως τώρα οι «νοικοκυραίοι»;

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 13:55
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