Skroutz Last Mile: Χακαρίστηκε το σύστημα – Ποια προσωπικά δεδομένα επηρεάστηκαν

Περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό της σύστημα ανακοίνωσε η Skroutz Last Mile, ενημερώνοντας τους πελάτες της ότι από το συμβάν επηρεάστηκαν δεδομένα που συνδέονται με αποστολές δεμάτων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στα δεδομένα που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου επικοινωνίας.

Η Skroutz Last Mile διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν επηρεάστηκαν στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, δεδομένα πληρωμών ή διαπιστευτήρια πρόσβασης. Όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αποθηκεύονται στα πληροφοριακά της συστήματα και, ως εκ τούτου, δεν συνδέονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Άμεσα μέτρα μετά το περιστατικό

Η εταιρεία αναφέρει ότι μόλις εντοπίστηκε το περιστατικό προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπισή του και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει, βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για τη διαχείριση του περιστατικού και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Προειδοποίηση για phishing

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά η εταιρεία στους χρήστες, καθώς τα στοιχεία που αφορούν αποστολές δεμάτων ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

Η Skroutz Last Mile καλεί τους πελάτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε μηνύματα, email ή SMS που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας και να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης μέσω ύποπτων συνδέσμων.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα πρόσφατο περιστατικό ασφαλείας σε πληροφοριακό σύστημα της Skroutz Last Mile, στο οποίο τηρούνται δεδομένα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Έχουμε ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική ενημέρωση εδώ: https://www.skroutzlastmile.gr/enimerosi.pdf».