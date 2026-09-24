Η επιστροφή στο Σουέζ αυξάνει την διαθέσιμη χωρητικότητα

Η διαφορά είναι μεγάλη. Στη γραμμή Ασίας–Ευρώπης ένα ταξίδι μέσω Σουέζ αντιστοιχεί περίπου σε 8.400 ναυτικά μίλια και 26–28 ημέρες, ενώ μέσω του Ακρωτηρίου φθάνει περίπου τα 11.600 ναυτικά μίλια και τις 36–40 ημέρες. Η επιστροφή στη συντομότερη διαδρομή μπορεί επομένως να αφαιρέσει ακόμη και δύο εβδομάδες από έναν κύκλο ταξιδιού.

Για την αγορά αυτό σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, και συγκεκριμένα απαιτούνται πλέον λιγότερα πλοία για να μεταφερθεί ο ίδιος όγκος φορτίου. Ο στόλος γίνεται παραγωγικότερος και χωρητικότητα που είχε ουσιαστικά «απορροφηθεί» από τις μεγάλες αποστάσεις επανέρχεται στην αγορά.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 η καθαρή χωρητικότητα των containerships που διήλθαν από το Σουέζ αυξήθηκε κατά 54,2%, φθάνοντας τους 72,1 εκατ. τόνους, έναντι 46,7 εκατ. τόνων ένα χρόνο νωρίτερα.

Η επιστροφή, ωστόσο, απέχει ακόμη πολύ από την πλήρη κανονικότητα. Τον Σεπτέμβριο υπολογίζεται ότι περίπου 27% της χωρητικότητας στη γραμμή Ασίας–Ευρώπης είχε επανέλθει στο Σουέζ, με το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών να εξακολουθεί να κινείται γύρω από την Αφρική.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του OOCL Portugal, χωρητικότητας 24.000 TEU, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη southbound διέλευση πλοίου της COSCO μέσω Σουέζ μετά την κρίση. Η κίνηση έχει ιδιαίτερη συμβολική και επιχειρησιακή σημασία, χωρίς όμως να σηματοδοτεί ακόμη γενικευμένη επιστροφή των μεγάλων liners.

Η εικόνα είναι, άλλωστε, πολύ διαφορετική ανά κατηγορία πλοίων. Τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκαν 184 διελεύσεις containerships έναντι 549 τον Αύγουστο του 2023, δηλαδή μείωση 66,5%. Στα dry bulk οι διελεύσεις περιορίστηκαν στις 325 από 388, μειωμένες κατά 16,2%.

Στα tankers, αντίθετα, η κίνηση εμφανίζεται ήδη υψηλότερη από τα προ κρίσης επίπεδα, με 538 διελεύσεις έναντι 481 τον Αύγουστο του 2023, αύξηση 11,9%. Τα VLCCs παραμένουν περισσότερο επιφυλακτικά, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστροφή δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις αγορές.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά τους ναύλους. Η παράκαμψη της Αφρικής δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια πρόσθετη ζήτηση για πλοία όχι επειδή αυξήθηκε αντίστοιχα το φορτίο, αλλά επειδή αυξήθηκαν δραματικά οι αποστάσεις και οι ημέρες απασχόλησης του στόλου. Η αντιστροφή αυτής της κατάστασης λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Όσο περισσότερες υπηρεσίες επιστρέφουν στο Σουέζ, τόσο περισσότερη χωρητικότητα μπορεί να απελευθερώνεται. Αυτό δυνητικά ασκεί καθοδικές πιέσεις στους ναύλους και στις τιμές ναύλωσης, ιδιαίτερα στην αγορά των containerships, ενώ παράλληλα επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμων, τα port rotations και τον συνολικό σχεδιασμό των δικτύων των liners.

Η επιστροφή στο Σουέζ, επομένως, μπορεί να είναι καλή είδηση για τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τους χρόνους μεταφοράς και το κόστος καυσίμων, αλλά δημιουργεί μια διαφορετική πραγματικότητα για τους πλοιοκτήτες. Στη ναυτιλία η απόσταση απορροφά χωρητικότητα. Όταν η απόσταση μειώνεται, η χωρητικότητα επιστρέφει και η αγορά πρέπει να βρει πού θα την τοποθετήσει.