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Αφοπλιστική η Ντόρα για Τσίπρα – Σαμαρά (και όχι μόνο)
Ανεμοδείκτης
12:05 - 21 Οκτ 2025

Αφοπλιστική η Ντόρα για Τσίπρα – Σαμαρά (και όχι μόνο)

Άγγελος Κωβαίος
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Η πολιτική οξυδέρκεια της Ντόρας Μπακογιάννη είναι αδιαμφισβήτητη, όπως και η ευθύτητα με την οποία αναλύει την πολιτική.

Αυτά τα χαρακτηριστικά, χρήσιμα στην γενικώς επεισοδιακή συγκυρία, φάνηκαν στην παρέμβασή της την Τρίτη (21/10) στο Open, ενώ σύντομα αναμένεται η έκδοση και του δικού της βιβλίου, που (με βεβαιότητα) θα είναι και πολύ πιο ενδιαφέρον από άλλα... Μεταξύ άλλων η πρώην ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στο κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και σημείωσε ότι η ίδια θέλει να ακούσει τις απόψεις του και ότι θεωρεί πως οι πολιτικές δυνάμεις, τουλάχιστον όσες έχουν διαπιστευτήρια σοβαρότητας και υπευθυνότητας, μπορούν αν μη τι άλλο να συνομιλούν. Και στο πλαίσιο αυτό πρότεινε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τσίπρας, Σαμαράς και Βενιζέλος και να συζητήσουν για όλα τα μείζονα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά το επίσης κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε κάτι απλό: «Θα δυσκολευτεί πολύ ο κ. Τσίπρας να εξηγήσει πώς είχε ένα κόμμα, το διέλυσε και τώρα θα προσπαθήσει να το ξαναμαζέψει». Ποιος θα διαφωνήσει για τη δυσκολία του εγχειρήματος;

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 15:25
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