«Μέτωπο της λογικής» και «αριστερίστικος ακτιβισμός»

Επειδή είναι φανερό ότι όλοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κινούνται με πυξίδα τις μετρήσεις, τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις, μάλλον θα πρέπει να εξεταστούν ορισμένα ζητήματα που αναδεικνύονται από αυτές.

Η κυβέρνηση είναι φανερό ότι με, έστω καθυστερημένες και άτσαλες αποφάσεις, επιχειρεί να συσπειρώσει το «μέτωπο της λογικής» και σε έναν σημαντικό βαθμό τα καταφέρνει. Είναι λάθος να πιστεύουν κάποιοι ότι «ψαρεύει» στα δεξιά, κατά βάση κοιτάζει και πάλι στο Κέντρο, που ως γνωστόν «κερδίζει» και εκλογές.

Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ, αντί να κοιτάξει να προσεγγίσει τον φυσικό του χώρο, δηλαδή το Κέντρο, το ρίχνει πάλι στον αριστερίστικο ακτιβισμό, όπως φαίνεται στη στάση που τηρεί στο θέμα του Αγνωστου Στρατιώτη. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, που λένε και οι Αγγλοσάξονες, θα δει ποια δεξαμενή ψηφοφόρων είναι σημαντικότερη – τουλάχιστον στη σημερινή συγκυρία - και ποιος έχει λάθος στόχευση…