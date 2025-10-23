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Το μανιφέστο του νέου «κινήματος»
Ανεμοδείκτης
15:06 - 23 Οκτ 2025

Το μανιφέστο του νέου «κινήματος»

Άγγελος Κωβαίος
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Μάλλον πλησιάζει η ώρα που θα τελειώσουν οι περιστροφές και τα υπονοούμενα και θα αποκαλυφθούν τα όποια σχέδια βρίσκονται πίσω από την κινητικότητα στο χώρο της αντιπολίτευσης.

Τσίπρας και Σαμαράς κινούνται ακόμη στη σφαίρα του υπονοούμενου και της αναζήτησης timing, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μαρία Καρυστιανού, μάλλον σχετικά σύντομα θα κάνει τις κινήσεις της - κρίνοντας τουλάχιστον από τις συχνές εμφανίσεις της και τα όσα λέει. Η τελευταία της συνέντευξη (στο ρ/σ Παραπολιτικά) είχε αμιγώς πολιτικό περιεχόμενο και τα όσα είπε έμοιαζαν με μανιφέστο.

Ρωτήθηκε μεταξύ άλλων αν πιστεύει ότι το «οργανωμένο κοινωνικό κίνημα» μπορεί να εκφραστεί από τα υπάρχοντα κόμματα. Και είπε: «Για μένα το να ακουμπήσει μια τέτοια κίνηση πάνω στο υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό αν δημιουργηθεί, και ελπίζω να δημιουργηθεί και το εύχομαι, θα πρέπει να βασίζεται μόνο στους πολίτες. Εγώ προσπαθώ να παρακινώ τον κόσμο και να μείνει ενεργοποιημένος, γιατί πρέπει να μείνουμε ενεργοί πολίτες, να φωνάζουμε για τα δικαιώματά μας». Ως προς το αν σε αυτήν την κίνηση θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, απάντησε: «Δεν το γνωρίζω, εξαρτάται τι ακριβώς θα είναι αυτό που θα δημιουργηθεί. Αν είναι κάτι όπως το φαντάζομαι, τόσο τέλειο και άριστο, με τέτοιους ανθρώπους δίπλα, που τους φαντάζομαι, ναι, θα μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο». Δεν αφήνει και πολλά στην (πολιτική) φαντασία με αυτές τις δηλώσεις…

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2025 - 15:25
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