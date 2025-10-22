Καρυστιανού: Πάμε σε δίκη παρωδία - Θα συμμετείχα σε ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα

Η πρόεδρος του Συλλόγου πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», κα Μαρία Καρυστιανού, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τη δίκη για τα Τέμπη, αλλά και τα σενάρια που τη θέλουν να εμπλέκεται στην πολιτική ζωή.

Ερωτηθείσα αρχικά για το αν θα πάει ξανά στην πλατεία Συντάγματος μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη απάντησε ως εξής:

«Στην πλατεία θα πηγαίνω σίγουρα, το αν θα ξαναγραφτούν τα ονόματα είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε οι συγγενείς. Αν αποφασίσουμε ότι πρέπει να το κάνουμε θα το κάνουμε, όλοι μαζί όχι εγώ προσωπικά. Στην πλατεία Συντάγματος θα πηγαίνουμε, άμα χρειαστεί να διαμαρτυρηθούμε βεβαίως θα πάμε στην πλατεία κι αν έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν τι να πω… Θα κάνουμε καθιστικές ειρηνικές διαμαρτυρίες και ας έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν».

Όταν ρωτήθηκε για το αν πιστεύει ότι στόχος της τροπολογία για το μνημείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη είναι το κίνημα των Τεμπών είπε πως «αυτό που ενοχλεί πάρα πολύ είναι ο συμβολισμός της γραφής των ονομάτων. Το ότι υπάρχουν εκεί, το ότι πήγαινε ο κόσμος και τα φώναζε κάθε 28 του μήνα αυτό το πράγμα είναι που ενοχλούσε. Πρέπει να εξαφανιστεί από τη μνήμη της κοινωνίας αυτό το ειδεχθές έγκλημα κατά της κοινωνίας. Πρέπει να εξαφανιστεί κι από τη σκέψη μας και από την καθημερινότητά μας αυτός είναι ο στόχος. Εγώ το συνδυάζω και με την εξαφάνιση του μνημείου με τα 51 καρφιά που ήταν στο σημείο μηδέν. Είναι ότι πρέπει να φύγει από τη μνήμη μας γενικά το έγκλημα των Τεμπών».

Για τη δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026 δεν εμφανίστηκε αισιόδοξη πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη: «Όλος ο κόσμος που γνωρίζει θα έπρεπε να είναι στα κάγκελα γιατί αυτή η δίκη είναι μια δίκη παρωδία. Θα έπρεπε να μας ενοχλεί ότι πηγαίνουμε σε μια δίκη χειρότερη από αυτό που είδαμε την παρωδία των εξεταστικών και των προανακριτικών. Έχουν πραγματικά αθωωθεί, ξεπλυθεί πλήρως, και οι πολιτικοί και οι μεγάλοι επιχειρηματίες οι οποίοι τρώγανε τα χρήματα μαζί με τους πολιτικούς αλλά και η ιταλική εταιρεία που δεν ξέρω τι ακριβώς συμφωνίες έχει κάνει η κυβέρνηση. Αυτοί οι τρεις που είναι οι κύριοι υπαίτιοι για αυτό που συνέβη στα Τέμπη και για τη χάλια λειτουργία του σιδηροδρόμου ακόμα και σήμερα είναι εκτός κάδρου».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το αν αναφέρεται σε πολιτικά πρόσωπα σημείωσε: «Προφανώς σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Δεν θα πω ότι οι 151 της κυβέρνησης συμμετείχαν σε αυτό. Είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα που συμμετείχαν από την αρχή, τα ξέρουμε και το βασικό είναι ότι είναι ο αρχηγός του κόμματος μέσα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν επέλεξε τον κ. Μπακαϊνη που η πρώτη του κίνηση ήταν να πάει να κατάσχει τα βίντεο και να τα κρύψει; Μιλάμε για μια δίκη που θα ξεκινήσει στην οποία έχουν καταστραφεί τα πειστήρια.

Εξηγήστε μου γιατί ο πρωθυπουργός μιας χώρας ζητάει από τον κ. Ντογιάκο, ο κ. Ντογιάκος ήταν ακόμα στη σχολή δικαστών, τι πρέπει να κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης από που τον γνώριζε; Αυτή η επιστολή που εστάλη και έχει βγει στη δημοσιότητα είναι ευθεία πολιτική παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης. Ως τι ζητούσε προτεραιότητα και αναβάθμιση (της δίκης), ως τι το έκρινε ως παλαιός δικαστικός; Και δεν είναι μόνο αυτό είναι ότι ο κ. Μπακαϊνης έχει διαπράξει όλα τα αδικήματα του ποινικού κώδικα. Έχει εξαφανίσει τα βίντεο, έχει καταστρέψει το βιολογικό υλικό, δεν έπαιρνε υπόψη του επιστήμονες κύρους που μιλούσανε για εύφλεκτες ουσίες, αρνούνταν να κάνει έρευνα. Ποιος ανακριτής αρνείται να κάνει έρευνα ειδικά όταν έχει πορίσματα καθηγητών στα χέρια του.

Για ποιο λόγο οι εταιρείες δεν είναι εμπλεκόμενες, είναι πολιτικά πρόσωπα; Η Hellenic Train γιατί δεν είναι εμπλεκόμενη είναι πολιτικό πρόσωπο;

Ο νόμος είναι κάκιστος όμως αυτός ο κάκιστος νόμος ορίζει το εξής ότι ναι, θα γίνει έρευνα. Δεν λέει ότι δεν θα γίνει έρευνα για ένα έγκλημα που αφορά πολιτικό. Θα γίνει ένα έγκλημα και θα το ελέγξει η Βουλή, εμείς ούτε την έρευνα κάναμε. Ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία όπου ακόμη και το κατάπτυστο άρθρο 86 που προστατεύει τους πολιτικούς θα καταργήσει και την έρευνα που ορίζει το ίδιο; Ακόμα και το άρθρο 86 το φέρανε στα μέτρα τους.

Έπρεπε να προηγηθεί έρευνα. Είπε ο κ. Τριαντόπουλος και είπε θα παραλείψουμε την έρευνα, δέχομαι το πλημμέλημα», ποιο είναι το πλημμέλημα; Το ότι πήγε, κατά παράβαση καθήκοντος και άρα δεν έπρεπε να τον προστατεύσει το άρθρο 86, στο χώρο του εγκλήματος που θα έπρεπε να φυλάσσεται από τη Δικαιοσύνη με κορδέλες...»

Κληθείσα να σχολιάσει την παρέμβαση του κ. Δένδια είπως πως «Θα ήθελα κάτι πιο έντονο».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις που την εμφανίζουν δημοφιλή ανάμεσα στους ψηφοφόρους τόνισε: «Είναι ανόμοια τα πράγματα, έχουν βάλει το όνομα του κ. Τσίπρα, έχουν βάλει το όνομα του κ. Σαμαρά και έχουν βάλει και το δικό μου όνομα. Οι δύο πρώτοι είναι μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας, αυτό που χαρακτηρίζει εμένα και θα ήθελα να μην υπάρχει κόμμα μπροστά γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μεγάλη κοινωνική αντίδραση που υπάρχει και ευτυχώς που υπάρχει. Ο κόσμος αυτό θέλει, αυτό θέλω κι εγώ, θέλω μια πλήρη αλλαγή ώστε να αναγεννηθεί η χώρα άρα αυτή η κοινωνική αντίδραση σε αυτό τον αγώνα που γίνεται για τη Δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου ναι βεβαίως θα συμμετέχω κι εγώ. Εννοώ ένα πολύ μεγάλο οργανωμένο κοινωνικό κίνημα».

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι το οργανωμένο κοινωνικό κίνημα μπορεί να εκφραστεί από τα υπάρχοντα κόμματα είπε: «Για μένα το να ακουμπήσει μια τέτοια κίνηση πάνω στο υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό αν δημιουργηθεί, και ελπίζω να δημιουργηθεί και το εύχομαι, θα πρέπει να βασίζεται μόνο στους πολίτες. Εγώ προσπαθώ να παρακινώ τον κόσμο και να μείνει ενεργοποιημένος γιατί πρέπει να μείνουμε ενεργοί πολίτες να φωνάζουμε για τα δικαιώματά μας.

Εγώ οραματίζομαι μια τόσο διαφορετική πολιτική όπου οι πολιτικοί θα έχουν άλλες ποιότητες, θα έχουν το όραμα, θα έχουν την ηθική, θα έχουν τσίπα να ακούγεται κάτι για το όνομά τους και να παραιτούνται μέχρι να καθαρίσει το όνομά τους. Αυτό ονειρεύομαι να δω».